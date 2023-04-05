Case Type: 4 Dissolution with Children S
Case Type: 4 Dissolution with Children STATE OF MINNESOTA DISTRICT COURT COUNTY OF ST. LOUIS SIXTH JUDICIAL DISTRICT In Re the Marriage of: JOYCE TEAH, Petitioner, and MELVIN T. CHEDEH, Respondent. Court File No.: 69DU-FA-22- 845 SUMMONS THE STATE OF MINNESOTA TO THE ABOVE-NAMED RESPONDENT, MELVIN T. CHEDEH, LOCATED AT: 1382 HIGHLAND VILLAGE DRIVE DULUTH MN 55811: YOU ARE HEREBY SUMMONED and required to Answer the Petition of the Petitioner in the above-entitled matter, which is attached hereto and herewith served upon you, and to serve a copy of your Answer to said petition upon Petitioner’s Attorney, Nicholas Hallman, of Legal Aid Service of Northeastern Minnesota, at his office located at 424 W. Superior Street, Suite #302, Duluth, MN 55802, within 30 days after service of this Summons and Petition upon you, exclusive of the day of service. If you fail to do so, judgment by default will be taken against you for the relief demanded in the Petition. This proceeding involves, affects, or brings in question real property situated in the County of St. Louis, State of Minnesota, legally described as follows: This proceeding does not involve real property The object of this proceeding is a dissolution of the marriage relationship and such division of property involved as the Court finds just. NOTICE OF TEMPORARY RESTRAINING AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PROVISIONS UNDER MINNESOTA LAW, SERVICE OF THIS SUMMONS MAKES THE FOLLOWING REQUIREMENTS APPLY TO BOTH PARTIES TO THIS ACTION, UNLESS THEY ARE MODIFIED BY THE COURT OR THE PROCEEDING IS DISMISSED: (1) NEITHER PARTY MAY DISPOSE OF ANY ASSETS EXCEPT (i) FOR THENECESSITIES OF LIFE OR FOR THE NECESSARY GENERATION OF INCOME OR PRESERVATION OF ASSETS, (ii) BY AN AGREEMENT IN WRITING, OR (iii) FOR RETAINING COUNSEL TO CARRY ON OR TO CONTEST THIS PROCEEDING; (2) NEITHER PARTY MAY HARASS THE OTHER PARTY; AND (3) ALL CURRENTLY AVAILABLE INSURANCE COVERAGE MUST BE MAINTAINED AND CONTINUED WITHOUT CHANGE IN COVERAGE OR BENEFICIARY DESIGNATION. (4) PARTIES TO A MARRIAGE DISSOLUTION PROCEEDING ARE ENCOURAGED TO ATTEMPT ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PURSUANT TO MINNESOTA LAW. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION INCLUDES MEDIATION, ARBITRATION, AND OTHER PROCESSES AS SET FORTH IN THE DISTRICT COURT RULES. YOU MAY CONTACT THE COURT ADMINISTRATOR ABOUT RESOURCES IN YOUR AREA. IF YOU CANNOT PAY FOR MEDIATION OR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, IN SOME COUNTIES, ASSISTANCE MAY BE AVAILABLE TO YOU THROUGH A NONPROFIT PROVIDER OR A COURT PROGRAM. IF YOU ARE A VICTIM OF DOMESTIC ABUSE OR THREATS OF ABUSE AS DEFINED IN MINNESOTA STATUTES, CHAPTER 518B, YOU ARE NOT REQUIRED TO TRY MEDIATION AND YOU WILL NOT BE PENALIZED BY THE COURT IN LATER PROCEEDINGS. IF YOU VIOLATE ANY OF THESE PROVISIONS, YOU WILL BE SUBJECT TO SANCTIONS BY THE COURT. NOTICE OF PARENT EDUCATION PROGRAM REQUIREMENTS UNDER MINNESOTA STATUTES, SECTION 518.157, IN A CONTESTED PROCEEDING INVOLVING CUSTODY OR PARENTING TIME OF A MINOR CHILD, THE PARTIES MUST BEGIN PARTICIPATION IN A PARENT EDUCATION PROGRAM THAT MEETS MINIMUM STANDARDS PROMULGATED BY THE MINNESOTA SUPREME COURT WITHIN 30 DAYS AFTER THE FIRST FILING WITH THE COURT. IN SOME DISTRICTS, PARENTING EDUCATION MAY BE REQUIRED IN ALL CUSTODY OR PARENTING PROCEEDINGS. YOU MAY CONTACT THE DISTRICT COURT ADMINISTRATOR FOR ADDITIONAL INFORMATION REGARDING THIS REQUIREMENT AND THE AVAILABILITY OF PARENT EDUCATION PROGRAMS. Dated: November 11, 2022 /s/ Nicholas Hallman Nicholas Hallman Attorney for Petitioner Legal Aid Service of NE MN AIN: 401431 424 West Superior Street Suite 302 Duluth, Minnesota 55802 (218) 722-5480 nhallman@lasnem.org (April 5 & 12, 2023) 210719