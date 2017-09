Tuesday's prep summaries

Second half — 3. Haugen (Thorson), 53rd. Saves — Jessica Jahn, DM, 6; Kirsten Kelley, DD, 3; Alysha Volkenant, DD, 4.

Proctor 3-5—8

Mesabi East Area 0-0—0

First half — 1. Faith Bower (Lori Perich), 1st; 2. Madisyn Diggs (Jess Haedrich), 12th; 3. Makenna Kleiman, 27th.

Second half — 4. McKenzie Walsh (Ava Giswold), 40th; 5. Giswold (pk), 52nd; 6. Diggs, 55th; 7. Kennedy Halverson, 60th; 8. Halverson (Perich), 68th. Saves — Kyanna Paulick, P, 2; Kaitlyn Larson, MEA, 20.

Hermantown 4, Grand Rapids 1

GIRLS SWIMMING

Mesabi East 103, North Shore 80

200-yard medley relay — Mesabi East (Megan Williams, Kylie Meyer, Isabelle Kalb, Hannah Nygaard), 2:02.73; 200 freestyle — Grace Brunfelt, ME, 2:10.95; 200 individual medley — Kaylee Overby, NS, 2:25.81; 50 freestyle — Kate Thomasen, NS, 26.16; 1-meter diving — Kailey Fossell, ME, 188.70; 100 butterfly — Katarina Hanson, NS, 1:11.12; 100 freestyle — Thomasen, NS, 58.79; 500 freestyle — Brunfelt, ME, 5:56.45; 200 freestyle relay — North Shore (Riley Larson, Hanson, Thomasen, Overby), 1:48.80; 100 backstroke — Williams, ME, 1:05.76; 100 breaststroke — Overby, NS, 1:14.76; 400 freestyle relay — North Shore (Larson, Hanson, Thomasen, Overby), 3:58.96.

Proctor-Hermantown 53.5,

Cloquet-Esko-Carlton 40.5

160-yard medley relay — Cloquet-Esko-Carlton (Madelynn Dostal, Julia Elias Vilanova, Rachel Gorski, Makayla Suominen), 1:34.69; 200 freestyle — Haley Melin, PH, 2:17.36; 160 Individual medley — Vilanova, CEC, 1:57.31; 60 freestyle — Suominen, CEC, 29.60 (Proctor pool record); 100 butterfly — Melin, PH, 1:11.22; 100 freestyle — Sophie Foster, PH, 1:03.59; 500 freestyle — tie: Kashmir Mercer, CEC, and Elizabeth Nicolai, PH, 6:04.64; 160 freestyle relay — Cloquet-Esko-Carlton (Gorski, Dostal, Marjorie Larsen, Suominen), 1:27.54; 100 backstroke — Dostal, CEC, 1:08.88; 100 breaststroke — Vilanova, CEC, 1:14.03; 400 freestyle relay — Proctor-Hermantown (Hannah Ewer, Melin, Ariel Carlson, Foster), 4:18.54.

GIRLS TENNIS

Duluth East 6, Grand Rapids-Greenway 1

Singles — Aili Hietala, DE, def. Ty Bischoff 6-0, 6-0; Shay Callaway, DE, def. Lacey Bocnuk 6-0, 6-0; Annabelle Humphreys, DE, def. Briana Scherping 6-1, 6-0; Dana Witherick, GRG, def. Catherine Karakas 7-5, 6-7 (7), 10-8.

Doubles — Josie Humphreys/Brynne Hauer, DE, def. Emma Wagner/Heaven Hamling 6-1, 6-3; Maggie Payette/Lauren Aturaliya, DE, def. Jordan Troumbly/Jaime Troumbly 6-1, 6-0; Ali Kruger/Daria Deibele, DE, def. Nicole Ramirez/Kalei Dowell 6-0, 6-2.

VOLLEYBALL

Cook County def. Mountain Iron-Buhl 25-21, 25-17, 25-20 — CC: Abby Prom 16SA; Meredith Sutton 12K, 14D; Raina Ryden 4AS.

Esko def. Silver Bay 25-17, 25-17, 25-19 — Esko: Hannah Stark 13D, 11K, 3AS; Taiya Gregg 7K, 4B; Marais Houser 27SA, 5B; Dea DeLeon 11D; Emilee Wilson 5K. SB: Cora Carter 6K; Jocelyn Russell 6K, 7D; Alexxa DeQuevedo 4B; Everly Bauck 11D, 3AS; Corrina Marolt 15SA.

Greenway def. Hermantown 23-25, 25-23, 21-25, 25-19, 15-13 — G: Claire Vekich 18K, 5B; Hannah Goggleye 9K, 8B, 7AS; Drew Faust 12K. H: Sierra Bolen 8K; Ellie Gamradt 7K; Natalie Arntson 7K; Megan Nelson 40D.

Moose Lake-Willow River def. Cloquet — 24-26, 25-18, 23-25, 25-15, 15-5 MLWR (3-1): Maddie Olson 14K, 4B; Ruby Mohelsky 10K; DonnaMae Smith 36SA; Josie Benzie 18D; Jamie Benzie 16D. C (1-4): Savannah Sears 7K, 3AS; Alahna Ninneman 6K, 4B; Natalie Spath 20D; Olivia Diver 12D; Josie Steen 4B, 2AS.

Northeast Range def. Littlefork-Big Falls 25-13, 25-17, 23-25, 25-18 — NER: Lara Poderzay 30SA; Hannah Reichensperger 13K, 9D; Sophie Lenz 10K, 13D; Melissa Nelmark 14D.

Northwestern def. Spooner 25-11, 25-19, 26-24 — N: Sam Hoegen 7K; Jade Johnson 7K; Meggan Lind 21SA.

North Woods def. Eveleth-Gilbert 25-15, 25-18, 25-22 — EG: Emma Westby 10K, 3B; Avery Straughter 7K, 3B; McCayla Winkler 15SA.

South Ridge def. Cromwell-Wright 25-20, 25-16, 25-14 — SR: Shayna Preston 18SA; Celia Olesiak 6K, 15D; Natalee Smith 17D; Abby Almer 7K .

Virginia def. Proctor 25-20, 25-10, 20-25, 25-15 — V: Lexi Ahrens 5AS, 17K; Sarah Voss 28SA; Kyra Okland 11D; Maddy Hokkanen 9K, 4B. P: Sam Pogatchnik 4AS, 7D, 8SA, 2B; Payton Rodberg 8K, 7D; Laynie Martineau 13D, 6K; Grace Riddle 13SA, 7D, 2AS.