Prep summaries

3-point-field goals — Coffland 5, Brennan 5, Van Vlack 2.

Lakeland — Brant Beukema 12, Gunnar Weitz 11, Ouimette 2, Tavian RisingSun-Doud 17, Mason Olson 2, Josh Irmick 2, Connor Evenhouse 22.

3-point-field goals — Weitz 2, RisingSun-Doud 2, Evenhouse 2.

Girls basketball

Tuesday’s Late Results

Eveleth-Gilbert 18-9—27

Hermantown 45-33—78

Eveleth-Gilbert — Lauren Latvaaho 2, McKenzie Perushek 9, Cora Delich 2, Tia Spielman 3, Avery Straughter 5, McCayla Winkler 4, Briona Currie 2. Totals 7 12-18 27.

3-point-field goals — Perushek 1.

Hermantown — Sierra Bolen 11, Jaelyn Bushey 3, Kylee Hren 7, Maddy Foster 8, Megan Nelson 6, Rachelle Johnson 11, Taylor Vold 8, Jordyn Thomas 13, Gamradt 11. Totals 32 11-19 78.

3-point-field goals — Bushie, Hren, Nelson.

Grand Rapids 24-47—71

Hibbing 26-8—34

Grand Rapids — Maya Schroeder 4, Giana Roberts 11, Mya Roberts 2, Heaven Hamling 11, Hannah DeMars 10, Maggie Miska 2, Meara Beighley 12, Jordin McCartney 11, Ashley Henrichsen 6, Nicole Agurkis 2.

3-point-field goals — Hamling 3.

Hibbing — Abbey McDonald 16, Katie Vucetich 2, Cassandra Rootes 1, Elizabeth Tuomi 4, Mackenzie Maki 2, Janessa Perry 10, Jordan Hyduke 2.

3-point-field goals — McDonald 3.

Virginia 30-32—62

Greenway 21-19—40

Virginia — Briita Kinnunen 9, Lexi Ahrens 17, Hailey Aho 13, Caleece Myhre 12, Kaitlin Knutson 5, Kelsey Knutson 3, Peyton Wercinski 3. Totals 28 8-20 62.

3-point-field goals — Ahrens 1, Wercinski 1.

Greenway — Kennedy Hanson 8, Baylie Norris 2, Mikaela Gould 12, Brynna Sorby 1, Emma Murphy 1, Delaney Mjolsness 2, Bailey Hubbard 12, Lyric Jones 2. Totals 11 14-32 40.

3-point-field goals — Gould 3, Hubbard.

Barnum 60, East Central 32

Deer River 63, Northland 43

Boys hockey

Tuesday’s Late Result

Moose Lake Area 0-0-1—1

North Shore 2-4-3—9

First period — 1. NS, Easton Best (Tanner Ketola, Chad Nordean), 4:36; 2. NS, Nordean (Giovanni Marolt, Ketola), 4:45.

Second period — 3. NS, Nordean (Best), 0:11; 4. NS, Nordean (Best, Ketola), 3:32; 5. NS, Nordean (Logan Loiselle), 8:28; 6. NS, Ketola (Best, Nordean), 8:52.

Third period — 7. NS, Best (Jesse Nordean, Ketola), 4:45; 8. MLA, Mike Knezevich, 6:40; 9. NS, Nordean (Keller Conrow, Ketola), 10:30; 10. NS, Trey Fleck (Nick Perfetto, Keith Johnson), 15:27.

Saves — Logan McNulty, MLA, 42; Cameron Roy, NS, 4.

Girls hockey

Tuesday’s Late Result

Cloquet-EC 0-0-0—0

GR-Greenway 0-1-1—2

First period — No scoring.

Second period — 1. Sadie Peart (Ty Bischoff, Sasha Stefan), 10:13.

Third period — 2. Anneka Harris, 15:14.

Saves — Erin Genereau, CEC, 31; Paige Hemphill, GRG, 12.