Prep summaries

Moose Lake-Willow River — Ally Bode 11, Natalie Mikrot 5, Charis Blacklock 4, Kennedy Janke 4, Brooke Wegge 3, Tori Walczynski 2.

Cameron 25-33-12—70

Northwestern 26-32-4—62

Cameron — B. Zimmerman 3, G. Thompson 7, M. Warner 4, A. Kringle 4, M. Otto 18, C. Wanink 21, H. Zimmerman 8, D. Paddock 5.

3-point goals — Wanink 2, Thompson 1.

Northwestern — Sam Houegan 4, Cassidy Friend 14, Tasha Hughlett 2, Larissa Vick 9, Lyndzee Parker 5, Katie Lundeen 28.

3-point goals — Parker 1.

Cherry 26-40—66

South Ridge 28-23—51

Cherry — Kaitlyn Peterson 2, Lauren Staples 4, Karlee Grondahl 20, Kaelynn Kudis 26, Jessalyn Schroetter 10, Lanie Pierce 4. Totals 25 13-22 66

3-point goals — Kudis 2, Grondahl.

South Ridge — Natalee Smith 6, Meredith Cherne 4, Marissa Bober 4, Bethany Williams 6, Celia Olesiak 13, RyAnna Anvid 18. Totals 19 11-13 51.

3-point goals — Olesiak 2.

Chisholm 39

North Woods 58

Chisholm — K. Temple 5, S. Smart 2, S. Anderson 2, K. Larson 13, E. Berg 14, A. Whitlock 4.

3-point goals — None.

North Woods — Kristen Lilya 2, Alli Sandberg 2, Regan Ratai 14, Kate Stone 6, Sasha Strong 4, Kennedy Wardas 2, Bria Chiabotti 28. Totals 26 0-9 58.

3-point goals — Chiabotti 5.

Esko 34-25—59

Cloquet 20-21—41

Esko — Ava Gonsorowski 20, Selena Shady 12, Karlie Kulas 6, Mackenzie Holland 5, Mandi Dincau 5, Eve Turner 5, Macy Sunnarborg 3, Kaitlyn Bergerson 3. Totals 18 19-28 59.

3-point goals — Dincau, Sunnarborg, Turner, Gonsorowski.

Cloquet — Allie Wojtysiak 14, Carmen Foss 9, Nicole Blatchford 6, Vanna Kelley 5, Olivia Diver 3, Faith Carlson 2, Kendra Kelley 2. Totals 16 6-9 41.

3-point goals — V. Kelley, Wojtysiak, Diver.

Fond du Lac 18-25—43

Learning Leadership 8-8—16

Fond du Lac Ojibwe — Naazhe LaPrairie 10, Kalya Reynolds 9, Kailey Diver 5, Jaelynn Foster 6, Tannina Misquadace 5, Katie Misquadace 2, Kayla Reynolds.

3-point goals — No scoring.

Learning for Leadership — Naima Abubaker 13, Jean Johnson 2, Rakia Ahmed 1.

3-point goals — No scoring.

Proctor 13-14—27

Superior 22-28—50

Proctor — Sam Pogatchnik 7, Emma Terhaar 6, Sam Parendo 5, Katelyn Marunich 4, Paige Nylund 3.

3-point goals — Terhaar 2, Pogatchnik, Nylund.

Superior — Ellie Leadstrom 20, Natalie Olson 8, Madison Newman 7, Chloe Kintop 3, Jessica Kimmes 2, Lauren Gray 2, Erika Olson 2, Daisy White 2.

3-point goals — N. Olson 2, Newman 2, Leadstrom 2.

Silver Bay 4-10—14

Duluth Marshall 39-29—68

Silver Bay — Jenny Walewski 6, Natalie Nelson 4, Alexxa DeQuevedo 2, Hannah Thums 2. Totals 7, 0-2, 0.

3-point goals — None.

Duluth Marshall — Grace Kirk 13, Anna Eyer 8, Gianna Kneepkens 5, Elizabeth Jarocki 2, Maggie Landherr 10, Hannah Brashaw 2, Lydia Swanson 12, Lauren Bonin 8, Ahnili Johnson-Jennings 3, Rachel DeWitte 2, Alayah Johnson-Jennings 3. Totals 29, 8-10, 68.

3-point goals — Gianna Kneepkens 1, Ahnili Johnson-Jennings 1.

Monday’s Late Results

Duluth Marshall 38-42—80

Wrenshall 6-17—23

Duluth Marshall — Grace Kirk 10, Anna Eyer 12, Gianna Kneepkens 13, Liz Jarocki 2, Maggie Landherr 11, Hannah Brashaw 2, Lydia Swanson 12, Lauren Bonin 7, Ahni Johnson-Jennings 2, Rachel DeWitte 9. Totals 32 12-19 80.

3-point goals — Swanson 2, Kneepkens, DeWitte.

Wrenshall — Abbie Menzie 3, Liberty Bauer 1, Hailey Tauzell 9, Alana Hill 2, Gracie Bergman 7, Hannah Lattu 1. 6 11-15 23.

3-point goals — None.

Ely 41-14—54

Greenway 10-24—34

Ely — Erika Mattson 19, Brielle Kallberg 2, Morgan Moravitz 3, Kalley Fischer 4, Shayla Zaverl 15, Maggie Isbell 11.

3-point goals — Mattson 1.

Greenway — Kennedy Hanson 7, Mikaela Gould 4, Emma Murphy 6, Hailey Pederson 3, Delaney Mjolsness 3, Bailey Hubbard 7, Lyric Jones 2, Alaina Eden 2.

3-point goals — Hanson 1, Gould 1, Pederson 1, Hubbard 1.

Ashland 50, South Shore 34

BOYS HOCKEY

Ashland 0-1-0—1

Lakeland 0-1-2—3

First period — No scoring.

Second period — 1. L, Aidan Byrnes (Caleb Menzia, Tanner Nicklaus), 6:13 (pp); 2. A, Jake Moe (Lane Mielke), 16:51.

Third period — 3. L, Kyle Schaub (Bret Benson), 4:46; 4. L, Benson (Menzia, Max Ertl), 8:48.

Saves — Brandon Hudson, A, 22; Nathan Pitek, L, 23.

Eveleth-Gilbert 0-2-2-0—4

Greenway 1-2-1-1—5

First period — 1. G, Grant Troumbly (Taylor Lantz, Nikolai Rajala), 8:51.

Second period — 2. EG, Cooper Dosan (Cody Hendrickson), 0:42 (pp); 3. EG, Max Roberts (Hendrickson, Aaron Koivunen), 8:05; 4. G, Troumbly (Dylan Carlson, Dylan Sundquist), 14:05; 5. G, Lantz, 14:43.

Third period — 6. EG, Hendrickson (Dosan, Koivunen), 9:05; 7. G, Donte Lawson (Carlson, Rajala), 10:07; 8. Hendrickson, 16:33 (sh).

Overtime period — 9. Troumbly (Lantz, Carlson), 1:13.

Saves — Ashton Sandnas, EG, 46; Nick Shea, G, 14.

Proctor 1-0-0—1

Duluth Marshall 4-3-2—9

First period — 1. DM, Levi Stauber (Peter Hansen, George Grannis), 0:59; 2. P, Reid Morin (Evan O’Connor), 2:34; 3. DM, L. Stauber (Nolan Krenzen, Grannis), 9:37; 4. DM, L. Stauber (Troy Shold, Grannis), 14:52 (pp); 5. DM, L. Stauber (Grannis, Hanson), 16:53 (pp).

Second period — 6. DM, Keelan Golat (Hanson, Willy Stauber), 2:06; 7. DM, L. Stauber (Grannis, Joe Liberty), 3:21 (sh); 8. DM, Carter Sullivan (Shold, Golat), 16:17.

Third period — 9. DM, Golat (Liberty, W. Stauber), 2:06; 10. DM, Aiden Bachand (Krenzen, Liberty), 13:10.

Saves — Lucas Nordquist, P, 35; Cam Brandt, DM, 8.

Rice Lake 0-1-1—2

Superior 1-2-0—3

First period — 1. S, Taylor Burger (Tyler Nelson), 10:02.

Second period — 2. S, Brock Gilbertson (Braden LaPorte), 15:19 (sh); 3. RL, Lucas Robarge (Jacob Tomesh), 15:57 (pp); 4. S, Blake Hansen, 16:20.

Third period — 5. RL, Brandon Sutton (Steve Scheurer), 5:13.

Saves — Hunter Holmes, RL, 31; Caden Welch, S, 9.

GIRLS HOCKEY

Chippewa Falls 0-0-0—0

Superior 1-2-2—5

First period — 1. Emma Peterson (Addie Young), 11:09.

Second period — 2. Samantha Young (Peterson, A. Young), 1:12; 3. Peterson (Alee Milinkovich-Gray), 15:58.

Third period — 4. Peterson (A. Young), 2:16 (pp); 5. Peterson (A. Young), 13:18 (sh).

Saves — Haley Frank, CFM, 42; Autumn Siers, S, 23.

Eveleth-Gilbert Area 0-0-0—0

Moose Lake Area 0-5-1—6

First period — No scoring.

Second period — 1. Lauren Pederson (Jessica Bird, Sage Gerard), 3:57; 2. Bird (Kiersten Evenson, Gerard), 7:50; 3. Bird (Gerard, Pederson), 8:45 (pp); 4. Ruby Mohelsky (Lexi Bonneville, Jamie Benzie), 12:03 (pp); 5. Bird (Benzie, Gerard), 14:55.

Third period — 6. Gerard (Benzie, Bird), 0:22.

Saves — Sidney Hill, EGA, 22; Maddy Gamst, MLA, 14.

Fort Frances 2-2-0—4

Int’l Falls 3-1-3—7

First period — 1. IF, Amber Tilander (Marissa Kerry), 4:37 (pp); 2. IF, Lexi Edwards (Grace Bragg), 8:15; 3. IF, Tilander (Emily Saari, Lexi Erickson), 8:49; 4. FF, 14:59; 5. FF, 15:11.

Second period — 6. FF, 3:20; 7. IF, Erickson, 12:24 (sh); 7. FF, 16:35.

Third period — 8. IF, Tilander (Edwards), 3:48; 9. IF, Edwards (Morgan Rasmussen), 9:30; 10. IF, Gina Auran, 13:11 (pp).

Saves — Kamryn Sandelovich, FF, 24; Grace Wegner, IF, 39.

Hibbing-Chisholm 3-1-3—7

North Shore 0-1-2—3

First period — 1. HC, Rachael Skorich, 3:20; 2. HC, Allie Bussey, 15:46, (pp); 3. HC, Skorich (Bussey), 16:07.

Second period — 4. HC, Allyson Brandt (Katie Carpenter), 4:49; 5. NS, Jessie Ketola (Brooke McMillen, Mackenzie Dwyer), 10:23.

Third period — 6. HC, Lily Rewertz (Carpenter), 6:40, (pp); 7. NS, McMillen (Hattie Koehler, Ketola), 7:32; 8. HC, Mallorie Iozzo, 10:04; 9. NS, Ketola (McMillen), 10:42; 10. HC, Iozzo (Rewertz), 14:37, (sh).

Saves — Hannah Wentland, HC, 12; Maureen Dwyer, NS, 30.

Grand Rapids-Greenway 2, Cloquet-Esko-Carlton 0