Prep girls swimming honor roll (final)
Final
200 MEDLEY RELAY
1. Mesabi East 1:56.07
2. Hibbing 1:56.60
3. International Falls 1:57.75
4. Duluth East 1:58.36
5. Grand Rapids 1:59.55
200 freestyle
1. Meghan Minne, Hibbing 1:57.17
2. Anna Johnson, Mesabi East 1:57.37
3. Lindsey Luke, Mesabi East 2:02.98
4. Kaiya Smith, Duluth East 2:05.61
5. Grace Brunfely, Mesabi East 2:06.93
200 individual MEDLEY
1. Ashley Hadrava, Hibbing 2:18.35
2. Kate Bustrom, Grand Rapids 2:19.27
3. Erin Rudd, Duluth Denfeld 2:24.09
4. Anna Johnson, Mesabi East 2:24.36
5. Emma Anderson, Duluth East 2:24.95
50 freestyle
1. Makayla Suominen, CEC 23.46
2. Brooke Thronson, Hibbing 25.25
3. Meghan Minne, Hibbing 25.81
4. Jessica Schneider, Grand Rapids 25.90
5. Anna Johnson, Mesabi East 26.00
diving (6 dives)
1. Amanda Hernesman, Grand Rapids 256.1
2. Shelby Johnson, Duluth Denfeld 228.5
3. Nyah Adams, Hibbing 215.4
4. Addie Albrecht, Grand Rapids 201.9
5. Alyssa Mathis, Int’l Falls 194.48
diving (11 dives)
1. Amanda Hernesman, Grand Rapids 398.2
2. Shelby Johnson, Duluth Denfeld 370.4
3. Nyah Adams, Hibbing 327.5
4. Anikka Mattonen, Hibbing 316.6
5. Alyssa Mathis, Int’l Falls 302.2
100 butterfly
1. Anna Johnson, Mesabi East 1:02.39
2. Kate Bustrom, Grand Rapids 1:02.82
3. Katie Baker-Layman, Mesabi East 1:03.28
4. Ashley Hadrava, Hibbing 1:04.16
5. Kaiya Smith, Duluth East 1:04.19
100 freestyle
1. Makayla Suominen, CEC 52.46
2. Meghan Minne, Hibbing 53.01
3. Lindsey Luke, Mesabi East 56.19
4. Anna Johnson, Mesabi East 56.51
5. Annika Jarvela, Duluth East 56.54
500 freestyle
1. Grace Brunfelt, Mesabi East 5:40.6
2. Haylee Pahule, Hibbing 5:40.74
3. Lindsey Luke, Mesabi East 5:42.5
4. Anna Johnson, Mesabi East 5:44.3
5. Meghan Minne, Hibbing 5:48.8
200 freestyle relay
1. Hibbing 1:40.36
2. Grand Rapids 1:43.47
3. Duluth East 1:44.32
4. International Falls 1:45.09
5. Mesabi East 1:45.42
100 backstroke
1. Ashley Hadrava, Hibbing 59.9
2. Erin Rudd, Duluth Denfeld 1:03.1
3. Megan Williams, Mesabi East 1:04.0
4. Annika Jarvela, Duluth East 1:04.2
5. Isabelle Kalb, Mesabi East 1:04.5
100 breaststroke
1. Emily Saari, Int’l Falls 1:10.9
2. Erin Walpole, Superior 1:11.8
3. Anna Earley, Int’l Falls 1:12.4
4. Clara Kramer, Duluth East 1:12.8
5. Ashley Hadrava, Hibbing 1:12.9
400 freestyle relay
1. Mesabi East 3:43.3
2. Hibbing 3:43.4
3. Duluth East 3:51.8
4. Grand Rapids 3:52.7
5. Eveleth-Gilbert 3:59.4