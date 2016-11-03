Prep summaries
Volleyball
Section 7AAA Semifinals
Grand Rapids def. North Branch 25-19, 25-21, 25-20 — GR: Marissa Rossi 25SA; Molly Hasbargen 29D; Mara Cameron 8K; Megan Walsh 8K; Brianna Sutherland 7K.
Section 7AA Semifinals
Hermantown def. Aitkin 25-19, 25-21, 25-17 — H (26-3): Alexa Sinner 10K; Jordyn Thomas 10K, 24SA, 6B; Sierra Bolen 12K, 5B; Kailey Mihalik 26D. A (24-7): Ellie Michaletz 15K; Maggi Fellerman 10K; Taylor Ehnstrom 27SA.
Rush City def. Greenway 25-21, 25-22, 25-15 — RC (22-3): Jamie Guptill 11K, 6B, 11D; Kaylyn Bowen 10D; Shawna Mell 10K, 8D; Stephanie Braund 7K, 13D; Taylor Williams 25SA, 6D. G (23-7): Drew Faust 5K; Erin Gustason 24SA; Hannah Goggleye 11K, 2AS; Destinee Newton 2AS; Stacey Jamsa 3AS, 11D; Maggie Vekich 10D; Kailee Troumbly 5.
Section 7A Semifinals
Cook County def. North Woods 25-16, 27-25, 25-20 — CC: Tarin Hanson 24SA; Meredith Sutton 14K, 4B, 15D; Alyssa Lashinski 3AS; Emily Jacobsen 5B; Raina Ryden 27D. NW: Alli Sandberg 25SA; Kayla Tschida 8K; Regan Ratai 7K; Coley Olson 7K, 2AS; Tori Johnson 3B, 9D.
Deer River def. Carlton 18-25, 27-25, 25-17, 12-25, 15-8 — DR: Devanee Tibbetts 33SA; Hope Schjenken 26K, 3B; Maria Herfindahl 6K. Carl: Brynn Mickle 40SA; Tayler Nelson 15K; Alaina Bennett 11K; Abby Mickle 15K.