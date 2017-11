Prep summaries

Tuesday's Late Results

Cloquet-EC 0-0-1-0—1

Moose Lake 1-0-0-0—1

First period — 1. MLA, Ruby Mohelsky (Lauren Pederson), 13:43.

Second period — No scoring.

Third period — 2. CEC, Kiana Bender (Jaxie Pogorelc, Emmie Ellena), 5:10 (pp).

Overtime — No scoring.

Saves — Elise Lund, CEC, 26; Maddy Gamst, MLA, 43.

North Shore 2-0-2-0—4

Eveleth-Gilb. 1-1-2-1—5

First period — 1. NS, Cora Carter (Jessie Ketola, Rheo Johnson), 6:51; 2. NS, Ketola (Callie Klemmer), 11:33 (pp); 3. EGA, Anna Seitz (Anneka Lundgren), 16:53.

Second period — 4. EGA, Katie Scherf (Lundgren, Brenna Ceglar), 9:31.

Third period — 5. EGA, Ceglar (Sophia Flatley, Bekah Davidson), 6:20; 6. NS, Carter (Ketola), 11:20; 7. NS, Sydney Haugan (Carter), 13:52; 8. EGA, Lundgren (Seitz, Flatley), 16:05.

Overtime — 9. EGA, Lundgren (Kylie Baranzelli, Scherf), 5:54.

Saves — Maureen Dwyer, NS, 33; Rachel Woods, EGA, 33.

Park Rapids 0-2-0—2

Int'l Falls 1-2-3—6

First period — 1. IF, Amber Tilander (Grace Bragg, Emma Erickson), 3:02.

Second period — 2. PR, Tara Johanning, 2:02; 3. IF, Tilander (Bragg, Morgan Rasmussen), 2:27 (pp); 4. PR, Taylor Sagen (Johanning, Lexi Hinckley Smith), 11:20; 5. IF, Tilander (Marissa Kerry), 16:58 (pp).

Third period — 6. IF, Bragg (Tilander), 11:02; 7. IF, Bragg (Tilander), 13:37; 8. IF, Tilander, 16:38.

Saves — Kylee Pachel, PR, 57; Grace Wegner, IF, 16.