Prep summaries

Duluth Denfeld 0-2—2

Hermantown 0-0—0

First half — No scoring.

Second half — 1. Ben Gibson (Caden Rathke), 54th minute; 2. Gibson (Keegan Chastey), 57th.

Saves — Eric Gibson, DD, 5; Kory Snyder, H, 3; A.J. Harris, H, 3.

Hibbing-Chisholm 0-2—2

Proctor 1-0—1

First half — 1. P, Evan O'Connor (Ty Montoye), 10th.

Second half — 2. HC, Carsen Monnier, 48th (pk); 3. HC, Skylar Rhodes (Michael Kubena), 70th.

Saves — Michael Kubena, HC, 4; Mat Haedtke, P, 4.

Cloquet-Esko-Carlton 3, Ashland 1

Superior 2, Duluth Marshall 1

GIRLS SOCCER

Cloquet-Carlton 1-1—2

Duluth Marshall 1-0—1

First half — 1. CC, Kiana Bender (Kendra Kelley), 1st minute; 2. DM, Tori Thorson (Emily Lemker), 11th.

Second half — 3. CC, Kelley (Natalie Hoffman), 60th.

Saves — Jessica Jahn, DM, 6; Brandi Nelson, CC, 7.

Proctor 2-1—3

Two Harbors 3-0—3

First half — 1. TH, Sami Szendrey, 4th minute; 2. P, Kennedy Halverson (Emma Terhaar); 26th; 3. TH, Morgan Beardsley, 33rd; 4. P, Ashley Hanson, 36th; 5. TH, Elisa Galyen, 33rd.

Second half — 6. P, Halverson (Jamie Haugen), 45th.

Saves — Ava Bennett, P, 8; Callie Bergerson, TH, 7.

St. Francis 0-0—0

Duluth East 0-3—3

First half — None

Second half — 1. Krysta Mielke (Aubrie Guenther), 41st; 2. Greta Worley (McKenzie Nelson), 43rd; 3. Cabrilla Francis (Worley), 53rd.

Saves — Hannah Bartell, SF, 11; Anna Mayer, DE, 1; Quinn Clark, DE, 1.

Esko 1, Chisago Lakes Area 1, 2OT

Moorhead 5, Grand Rapids 2

Friday's Late Result

Moorhead 4, Hibbing-Chisholm 0

GIRLS SWIMMING

Hibbing Invitational

Teams

1. Hibbing, 439; 2. Bemidji, 437; 3. Mesabi East, 430; 4. Grand Rapids, 276; 5. Eveleth-Gilbert, 255.5; 6. International Falls, 211; 7. Virginia, 205.5; 8. Chisholm, 54.

Individuals

1-meter diving — 1. Addie Albrecht, GR, 335.25; 2. Nyah Adams, H, 328.20; 200 medley relay — 1. Hibbing (Ashley Hadrava, Natalie Skorich, Megan Brown, Maddy Riley), 1:58.58; 2. Eveleth-Gilbert, 2:00.52; 200 freestyle — 1. Grace Brunfelt, ME, 2:10.96; 2. Nicki Son, B, 2:13.26; 200 individual medley — 1. Hadrava, H, 2:22.71; 2. Abby Yartz, B, 2:27.53; 50 freestyle — 1. Elli Jankila, EG, 26.00; 2. Paige Andersen, B, 26.17; 100 butterfly — 1. Megan Brown, H, 1:04.96; 2. Kate Baker-Layman, ME, 1:06.99; 100 freestyle — 1. Anderson, B, 58.80; 2. Isabelle Kalb, ME, 59.93; 500 freestyle — 1. Mollie Albrecht, EG, 5:46.92; 2. Yartz, B, 5:51.61; 200 freestyle relay — 1. Bemidji, 1:46.98; 2. Hibbing, 1:48.97; 100 backstroke — 1. Hadrava, H, 1:01.98; 2. Hannah Nygaard, ME, 1:04.49; 100 breaststroke — 1. Amara Carey, EG, 1:15.03; 2. Lauryn Devich, V, 1:15.73; 400 freestyle relay — 1. Eveleth-Gilbert (Albrecht, Carly George, Jankila, Shelby Karpik), 3:56.20; 2. Bemidji, 3:56.80.

GIRLS TENNIS

Ashland 7, Ironwood (Mich.) 0

Singles — Sydney Vyskocil def. MaKenzie Marshall, 6-2, 6-2; Kylie Rackouski def. McKenna Anderson, 6-1, 6-3; Natalya Williamson def. Grace Greve, 6-3, 6-2; Jaida Larson def. Teiara Cotton, 6-0, 6-0.

Doubles — Sophia Root/Kieren Nortunen def. Hayley Jarocki/Kinley Lyons, 7-5, 6-1; Alphia Korpela/Ayla Westlund def. Mercy Kennedy/Sarah Murphy, 6-1, 6-0; Tianna Voca/Bella Wabindato def. forfeit, 2-0, 2-0.

Ashland 4, Barron 3

Singles — T. Vyskocil., A, def. Hailey Zurn 6-1, 6-2; S. Vyskocil, A, def. Lainey Zum 6-1, 6-0; Rackouski, A, def. Alyssa Peterson 6-0, 6-1; Kaitlyn Zinnecker, A, def. Sydney Frandsen 6-0, 6-0.

Doubles — Lexi Brunkow/Lyndsey Mickelson, B, def. Larson/Korpela 6-2, 6-3; Phoebe Jerome/Jada Brunkow, B, def. Root/Nortunen 6-2, 6-1; Grace Bever/Iris Shipley, B, def. Voca/Mara Pierce 6-3, 4-6, 10-6.