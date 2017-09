Prep summaries

Nemadji Invitational

At Nemadji Golf Course, Superior

Boys

Teams

1. Cloquet, 48; 2. Esko, 49; 3. Northwestern, 95; 4. Ashland, 119; 5. Lakeview Christian, 138; 6. Cromwell-Wright/Floodwood, 150; 7. Superior, 159; 8. Duluth East, 172; 9. Duluth Denfeld, 244; 10. Carlton, 294.

Individuals

1. Walker Miller, A, 16:41.0; 2. Maury Miller, A, 16:41.3; 3. Aidan Ripp, Clo, 17:00.3; 4. Joshua Kemp, E, 17:05.6; 5. Wyatt Rauvola, CWF, 17:11.4.

Girls

Teams

1. Northwestern, 39; 2. Ashland, 60; 3. Cloquet, 78; 4. Duluth East, 94; 5. Superior, 98; 6. Esko, 123.

Individuals

1. Lauren Cawcutt, Clo, 20:53.3; 2. Isabella Sutherland, DE, 21:13.1; 3. Abby Nelson, N, 21:35.2; 4. Sophie Mattson, A, 21:42.7; 5. Kelly Lorenz, Clo, 21:49.4.

BOYS SOCCER

Duluth Denfeld 1-1—2

Hibbing-Chisholm 0-1—1

First half — 1. DD, Jon Faynik (Luke Eilefson), 25th minute.

Second half — 2. HC, Sid Warren (Skylar Rhodes), 49th; 3. DD, Maison Oliver (PK), 65th.

Saves — Eric Gibson, DD, 3; Michael Kubena, HC, 12.

Duluth East 2-0—2

Bemidji 0-0—0

First half — 1. Nolan Friday, 18th; 2. Seth Hoffman (Jackson Manthey), 20th.

Second half — No scoring.

Saves — Matthew Campbell, DE, 4; Adam Laakso, B, 4.

Duluth Marshall 5-1—6

Grand Rapids 0-2—2

First half — 1. DM, Royce Pichetti (Popo Perrault), 7th; 2. DM, Ben Wallerstein (Connor Friday), 9th; 3. DM, R. Pichetti, 18th (pk); 4. DM, Keelan Golat (Wallerstein), 22nd; 5. DM, Friday, 27th.

Second half — 6. GR, Sam Austin, 47th; 7. DM, R. Pichetti, 67th; 8. GR, Kolton Martin, 74th (pk).

Saves — Maddux Baggs, DM, 2; Hayden DeMars, GR, 5.

Hermantown 1-0—1

Cloquet-EC 0-3—3

First half — 1. H, Ryan Lenz (Austin Danelski), 27th.

Second half — 2. CEC, Andy Acers (Brendon Marti), 55th; 3. CEC, Acers (Giorgio Petri), 57th; 4. CEC, Acers (Petri).

Saves — Kory Snyder, H, 12; Dru Senich, CEC, 2.

Proctor 1-0—1

Superior 6-2—8

First half — 1. S, Blake Hanson (Jarrett Kallinen), 5th; 2. S, Kallinen (Blake Hanson), 8th; 3. S, Noah Benson (Brandon Conklin), 12th; 4. P, 16th; 5. S, Kallinen (Hanson), 21st; 6. S, Hanson (Conklin), 26th; 7. S, Eddy O'Brien (Hanson), 40th.

Second half — 8. S, Kallinen (Hanson), 41st; 9. S, Kallinen (Maverick Peterson), 52nd.

Saves — Cal Berti, S, 7.

GIRLS SOCCER

Esko 1-2—3

Proctor 1-0—1

First half — 1. P, McKenna Kleinman (Ava Giswold), 18th; 2. E, Terryn McColley (Elsa Mowers), 36th.

Second half — 3. E, Mallory Sunnarborg (Savanna Shady), 55th; 4. E, McColley (Tori Vosburg), 77th.

Saves — Mary Sunnarborg, E, 10; Ava Bennett, P, 5.

Two Harbors 0-0—0

Duluth East 1-2—3

First half — 1. Amanda Christensen (Aubrie Guenther), 24th.

Second half — 2. Krysta Mielke (Greta Worley), 52nd; 3. Gaby Johnson (McKenzie Nelson), 68th.

Saves — Tricia Osbakken, TH, 19; Callie Bergerson, TH, 6; Anna Mayer, DE, 1; Quinn Clark, DE, 1.

GIRLS SWIMMING

Duluth Denfeld 106, Proctor-Hermantown 74

200 medley relay — Duluth Denfeld (Erin Rudd, Keeli Gustafson, Maggie Kaptonak, Gracie Anderson), 2:03.17; 200 freestyle — Lindsay Johnson, DD, 2:16.02; 100 IM — Rudd, DD, 2:27.96; 50 freestyle — Hannah Ewer, PH, 26.67; 1-meter dive — Shelby Johnson, DD, 225.75; 100 butterfly — Kaptonak, DD, 1:10.33; 100 freestyle — Ewer, PH, 58.94; 500 freestyle — L. Johnson, DD, 6:13.21; 200 freestyle relay — Duluth Denfeld (Kaptonak, Kayla Nelson, Hannah Feyen, L. Johnson), 1:51.41; 100 backstroke — Rudd, DD, 1:04.24; 100 breaststroke — Nelson, DD, 1:17.97; 400 freestyle relay — Duluth Denfeld (Feyen, Anderson, L. Johnson, Rudd), 4:06.31.

Hibbing 97, Cloquet-Esko-Carlton 71

200 medley relay — Hibbing (Ashley Hadrava, Natalie Skorich, Megan Brown, Megan Minne), 1:57.74; 200 freestyle — Makayla Suominen, CEC, 2:09.12; 200 individual medley — Ashley Hadrava, H, 2:23.40; 50 freestyle — Natalie Skorich, H, 27.52; 100 butterfly — Megan Brown, H, 1:04.96; 100 freestyle — Suominen, CEC, 55.91; 500 freestyle — Kashmir Mercer, CEC, 6:23.94; 200 freestyle relay — Hibbing (Maddy Riley, Michelle Zumbrunnen, Brown, Minne), 1:48.98; 100 backstroke — Maddie Dostal, CEC, 1:12.92; 100 breaststroke — Julia Vilanova, CEC, 1:18.01; 400 freestyle relay — Hibbing (Minne, Brown, Maria Wangensten, Hadrava), 3:57.70; 1-meter diving — Nyah Adams, H, 219.45.

Mesabi East 61, Northeast Range-Ely 33

200 medley relay — Mesabi East (Megan Williams, Emily Baudek, Isabelle Kalb, Hannah Nygaard), 2:05.65; 200 freestyle — Grace Brunfelt, ME, 1:18.64; 200 IM — Kate Baker-Layman, ME, 2:33.74; Nygaard, ME, 27.52; 1-meter diving — Kailey Fossell, ME, 183.05; 100 butterfly — Baker-Layman, ME, 1:08.62; 100 freestyle — Lydia Skelton, ME, 1:01.61; 500 freestyle — Kalb, 6:12.38; 200 freestyle relay — Mesabi East (Nygaard, Williams, Cora Koskela, Brunfelt), 1:52.81; 100 backstroke — Laura Pasmick, NRE, 1:30.73. 100 breaststroke — Maarja Faltesek, NRE, 1:31.17; 400 freestyle relay — Northeast Range-Ely (L. Pasmick, Brooke Pasmick, Shayla Zaverl, Mikayla Mellesmoen), 4:38.01.

GIRLS TENNIS

Grand Rapids-Greenway 4,

Duluth Marshall 3

Singles — Erica Anderson, DM, def. Lacy Bocnuk 6-2, 6-1; Whitley Graysmark, DM, def. Jamie Troumbly 6-2, 6-3; Jordan Troumbly, GRG, def. Courtney Brandt 6-0, 6-1; Allison Jondahl, DM, def. Stephanie Scherping 6-4, 5-7, 6-3.

Doubles — Emma Wagner/Heaven Hamling, GR, def. Claire Boettcher/Helaina Orn 6-3, 6-1; Katherine Roy/Brianna Scherping, GR, def. Emily Casey/Katie McKinzie 6-4, 6-2; Kalei Dowell/Nicole Ramirez, GR, def. Claire Casey/Hanna Widdes 6-3, 7-5.

VOLLEYBALL

Carlton def. Cromwell-Wright 25-11, 25-19, 25-5 — Carl: Taylor Nelson 12K; Alaina Bennett 11K; Ally Hoeffling 7K; Brynne Mickle 35SA.

Cloquet def. Eveleth-Gilbert 25-17, 25-14, 25-16 — C: Alahna Ninneman 7K; Tess Kavanaugh 11SA, 4AS; Savannah Sears 7K, 3AS. EG: Avery Straughter 4B; Alana Lindberg 2AS.

Cook County def. Esko 25-10, 18-25, 25-22, 26-28, 15-6 — E: Hannah Stark 23K, Marais Houser 35SA, 12D; Bridget Yellin 8K, Taiya Gregg 6K; Dea DeLeon 14D; Emilee Wilson 12D. CC: Abby Prom 37SA; Sophie Eliasen 23D; Meredith Sutton 34K, 4AS; Hanna Borson 4AS; Raina Ryden 5AS, 16D; Alyssa Lashinski 16D, 10K.

Duluth Marshall def. Superior 26-24, 25-14, 20-25, 28-26 — DM: Kate Kleinschmidt 26K; Margo Amatuzio 41SA; Aleksie Rengel 27D. S: Hannah Hughes 47D; Caleigh Jensen 27D, 15K; Chloe Wilson 17K; Sydney Thimm 24SA.

Grand Rapids def. Hermantown 25-10, 25-16, 25-8 — GR (3-1): Brianna Sutherland 9K; Marissa Rossi 40SA, 18-for-19 serving, 5AS; Hannah DeMars 9K; Megan Walsh 8K; Jenna Olson 8D, 2AS.

Greenway def. Hibbing 25-16, 25-18, 25-9 — G: Hannah Goggleye 17K, 3AS; Drew Faust 11K, 6D; Erin Gustafson 24SA. H: Sophie Howard 2B, 2AS, 8D; Aysia Skalsky 2AS, 7D; Mallery Lind 12SA.

Hayward def. Northwestern 25-20, 25-21, 25-12

Mountain Iron-Buhl def. Northeast Range 25-11, 25-13, 25-16 — MIB: Mary Burke 20K, 2B, 20D; Macy Savela 16SA; Devyn Dahl 13SA; Madisen Overbye 16D. NR: Lara Poderzay 12SA; Hannah Reichensperger 5K, 2B; Sophie Lenz 2B.

North Woods def. Mesabi East 25-22, 25-16, 22-25, 25-21 — ME: Makayla Cockfield 12D; Brandi Salmela 6K, 13D, 11SA, 4AS; Emily Reid 7K; Mia Mattfield 7K; Stephanie Zimmer 12D. NW: Kate Stone 2AS, 7K, 6D; Regan Ratai 8K; Hanna Sandberg 3AS, 10D; Claire Beaudry 5AS, 33SA; Coley Olson 4AS, 11K; Karlyn Pierce 9K; Neiva Smith 2AS.

Silver Bay def. McGregor 25-13, 25-10, 20-25, 25-16

South Ridge def. Two Harbors 25-11, 25-17, 25-22 — SR: Shayna Preston 30SA; Celia Olesiak 7K, 3AS; Natalee Smith 12D; Abby Almer 9K, 2AS; Marissa Bober 9K; Alana Young 10D. TH: Ali Gelineau 11SA; Tori Bott 12K, 13D.

Virginia def. Chisholm 25-14, 25-21, 25-16 — V: Lexi Ahrens 10K; Maddy Hokkanen 9K; Jada Williams 5K; Sarah Voss 21SA. C: Tessa Yaroscak 6K; Abby Thompson 2B; Rylee Appelman 6SA.

Wrenshall def. Floodwood 25-20, 25-18, 27-25 — W: Jenna Johnson 3AS; Paige Johnson 7SA; Emily Adkins 8K, 15D; Cheyanne Carlson 8K, 14D, 4B.