Prep summaries

Carlton 9, Wrenshall 4

At Chub Lake. WP: Evan Gray 6IP, 3R, 4H, 9K, 5BB. LP: Adam DeVall 4.2IP, 6R, 11H, 7K, 3BB. W: Brennan Kelley 2B, RBI; C: Jackson Mickle 3x4 (2 HR), 3RBIs, 3R; Sam Macor 3x3 (2B), 2RBIs; Leif Herman 2x2, RBI.

Duluth Marshall 7, Cloquet 2

At Wade Stadium. WP: Derrick Winn 6IP, 2R, 4H, 4BB. LP: Tim Pokornowski 2.2IP, 5R, 4H, 4BB. DM (8-1): Nic Semaan 2x3, RBI; Peter Hansen 2x4 (3B), 2R. C (4-4): Alec Norrgard 2x3.

Grand Rapids 3, Hermantown 2

At Grand Rapids. WP: John Baker 7IP, 2R, 5H, 5K, 3BB. LP: Wyatt Sonneson 2IP, 1R, 0H, 6K, 1BB. GR: Baker 2x3 (2B); Luke Kinnunen RBI. H: Brandon Schmidt 2x3.

Proctor 11, MLWR 1, 5 innings

WP: Zach Gunderson 4IP, 0R, 0H, 5K, 1BB. LP: Danny Whited 3.1IP, 6R, 10H, 3K, 4BB. P: Reid Morin 2x2 (2B), 2RBIs; John Aase 2x4 (2B), 3RBIs, 2R; Gunderson 2x3, 2RBIs; Jordan Linder 2x2, 3R.

Two Harbors 9, South Ridge 7

TH: Easton Best 4x4 (2B), 3R; Tim Luoma 3x5, RBI; John Conlan 3x4, RBI. SR: Mark Lisic 3x4, 2R, 2RBIs; Mason Lanke 2RBIs.

Deer River 11, Littlefork-Big Falls 1

BOYS LACROSSE

Duluth 5, Mounds View 4, OT

Monday's Late Result

Orono 16, Hermantown-Proctor 3

GIRLS LACROSSE

Coon Rapids 10, Duluth 4

SOFTBALL

Carlton 8, Cromwell-Wright 1

WP: Brynne Mickle 7IP, 0R, 3H, 7K, 1BB. LP: Rylie Dobosenski 6IP, 7R, 11H, 5K, 2BB. Carl: Taylor Nelson 2x4 (HR), 3RBIs; Nicole Nilson 2x3; Alaina Bennett 2R, 4SB.

Cloquet 23, Ashland 1, 4 innings

At Braun Park. WP: Josie Steen 2IP, 0H, 0R, 4K. C (4-2): Allie Wojtysiak 2x3 (HR), 4R; Keagen Anderson 3x4 (2B), 3R; Kaitlyn Gillette 2x3 (2B) 2R; Kiana Bender 3x4, 4R.

Esko 6, Moose Lake-Willow River 4

WP: Emilee Wilson 7IP, 4R (2ER), 4H, 7K, 2BB. LP: Ally Bode 7IP, 10H, 4K, 5BB. E: Mackenzie Holland 2x3, RBI; Neena Magnuson 2x4; Ashley Pollema 2x4, RBI, 2SB; Davriana Horvath 2x3, RBI; Taylor Robinson 2B, RBI. MLWR: Dallis Kukuk 2x4, 2RBIs; Lauren Pederson 2B, RBI.

Grand Rapids 9, Greenway 1

At Bovey. WP: Molly Hasbargen 7IP, R, 4H. GR: Maya Schroeder 3x5, RBI; Ali Geislinger 2x4, 2RBIs; Emily Wochnick 3x5 (2 2B), 3R, RBI; Kaija Kinunnen 2x4, RBI; Hasbargen 2x4, RBI.

Hermantown 13,

Duluth Denfeld 1, 5 innings

At Wade Field. WP: Breanna Thomas 3IP, 1R, 1H, 3K, 1BB. H: Jordyn Thomas 2x3 (2B, HR), 5RBIs, 2R; Kailey Mihalik 2x2, 2RBIs, 3R; Hannah Mihalik 2x4 (2B), RBI, 2R; Keira Salo 2x4, 2RBIs. DD: Gianna Torres HR, RBI.

North Woods 8, Silver Bay 5

WP: Alli Sandberg 7IP, 5R, 8H, 5K, 3BB. LP: Everly Bauck 7IP, 2R, 5H, 6K, 4BB. NW: A. LaFare 3x3 (2B), RBI, 2R. SB: Jocelyn Russell 3x3 (3B), 3RBIs.

Proctor 16, Hibbing 1, 4 innings

At Proctor. WP: Katelyn Marunich 4IP, 0ER, 1H, 5K, 1BB. P: Ashley Hanson 2x3, 3R, RBI; Erin Hawk 2x2, 2RBIs, 2R; Chloe Oakland 2x3 (2B), 2RBIs; 2R.

Superior 9, Eau Claire North 2

At NBC Spartan Sports Complex. WP: Brandie Goldberg 7IP, 2R, 5H, 13K. S: Allie Thul 2x4, 2R, RBI; Madelyn Stariha 2x4, RBI; Natalie Olson 2x4, 2RBIs; Hannah Thul 2x3.

Superior 10, Eau Claire North 3

At NBC Spartan Sports Complex. S: Allie Thul 2x4, RBI; Erika Olson 2x5, 3R; Erin Thompson 2x4, 2R; Brandie Goldberg 2x3, 4RBIs; Lanie DeMeyer 2x4; Natalie Olson 2x4; Maddy Graham 2x4, 2R, 2RBIs.

BOYS TENNIS

Aitkin 5, Hermantown 2

Singles — Josh Carlberg, A, def. Reid Johnson 7-6 (7-5), 6-2; Joel Fremling, A, def. Nathan Johnson 6-2, 6-1; Kevin Baumann, H, def. Hunter Westerlund 6-2, 6-0; James Much, A, def. Ryker Zierden 2-6, 6-4, 6-2.

Doubles — Jacob Hagestuen/David Curtiss, A, def. Harlie Olson/Luke Hyjek 6-1, 6-0; Jaren Johnson/Nathan Hagestuen, A, def. Alex Lehner/Ryan Lenz 6-3, 3-6, 7-6 (7-3); Graham Halverson/Parker Bjorlin, H, def. Tucker Schwartz/Kade Hopperstad 6-2, 6-3.

Ashland 6, Superior 1

Singles — Porter Beilfuss, A, def. Minjune Jang 6-1, 6-1; Carson Honkala, A, def. Reed Rehnstrand 6-0, 6-2; Jack Androsky, S, def. Paul Bianchi 6-7 (8-10), 1-6; Casey Hilts, A, def. Michael Urbaniak 6-1, 6-3.

Doubles — Ben Mikkonen/Erik Van Horn, A, def. Alex Beebe/Caden Welch 7-5, 7-5; Augustin Rasmussen/Jared Tollas, A, def. Luke Wessberg/Gabe Anderson 6-1, 6-0; David Wallis/Kyle Sapper, A, def. Justin Hase/Quin Dahl 6-4, 5-7, 12-10.

Cloquet-Esko-Carlton 6, Mora 1

Singles — Peter Tomhave, C, def. Maxwell Krueger 6-1, 6-2; Daniel Stevens, C, def. Blake Nosbush 6-0, 6-2; Kobe Kadelbach, C, def. Micah Reynolds 6-1, 6-1; Nick Madison, M, def. Caleb Pertler 6-3, 6-2.

Doubles — Landon Langenbrunner/Kade Bender, C, def. Isaac Balmer/Wilson Krueger 6-4, 6-1; Bryan Broten/Dennis Genereau, C, def. Isaac Armstrong/Erik Moe 3-6, 6-2; Harlan Foster/Ryan Fredrickson, C, def. Isaac Ladino/Isaac Dubois 6-3, 6-0.

TRACK AND FIELD

Two Harbors Meet

Boys

Teams

1. Moose Lake-Willow River, 141; 2. Two Harbors, 113; 3. Esko, 105; 4. McGregor, 82.5; 5. Crosby-Ironton, 73; 6. Barnum, 53; 7. Lakeview Christian, 29; 8. South Ridge, 25; 9. Cook County, 22; 10. Carlton, 13; 11. Virginia, 8.5; 12. Wrenshall, 5; 13. Fond du Lac, 2.

Individuals

3,200 relay — 1. Esko, 8:52.4; 2. Crosby-Ironton, 9:18.0. 110 hurdles — 1. Ian Johnson, TH, 15.6; 2. Quinn Erkkila, E, 16.9. 100 — 1. Dawsen Cossalter, E, 11.2; 2. David Hardy, SR, 11.6. 800 relay — 1. Esko, 1:35.9; 2. McGregor, 1:38.0. 1,600 — 1. Ethan Olson, MLWR, 4:33.7; 2. Jake Paron, TH, 4:33.9. 400 relay — 1. Two Harbors, 47.0; 2. Esko, 47.6. 400 — 1. Cole Gelhar, M, 51.7; 2. T. Trey Jacobs, CI, 52.6. 300 hurdles — 1. Johnson, TH, 42.7; 2. Mikael Overby, TH, 45.0. 800 — 1. Alex Javor, M, 2:08.9; 2. Noah Smith, TH, 2:10.1. 200 — 1. Gelhar, M, 23.1; 2. Jacobs, CI, 23.6. 3,200 — 1. Olson, MLWR, 10:33.6; 2. Andrew Tyson, LC, 10:41.7; 1,600 relay — 1. Moose Lake-Willow River, 3:50.5; 2. Barnum, 3:53.4; discus — 1. Sam Coil, MLWR, 133-7; 2. Sam Goodwin, B, 116-4; shot put — 1. Coil, MLWR, 50-2.5; 2. Cole Hoover, M, 43-6; high jump — 1. Carson Passer, M, 6-0; 2. Christian Beamer, TH, 5-10; long jump — Jacobs, CI, 19-1; 2. Gelhar, M, 18-4; triple jump — 1. Jacobs, CI, 41-0.5; 2. Beamer, TH, 38-7.5.

Girls

Teams

1. Two Harbors, 117; 2. Crosby-Ironton, 111; 3. Moose Lake-Willow River, 81; 4. Esko, 72; 5. Barnum, 56; 5. Virginia, 56; 7. South Ridge, 40; 8. Cook County, 38; 9. Carlton, 37; 10. McGregor, 22; 11. Wrenshall, 8; 12. Lakeview Christian, 2.

Individuals

3,200 relay — 1. Two Harbors, 11:08.1; 2. Crosby-Ironton, 11:12.6. 100 hurdles — 1. Ava Gonsorowski, E, 16.84; 2. Brooke Walker, CI, 17.2; 100 — 1. Kennedy Bryant, MLWR, 13.5; 2. Sophie Richardson, B, 13.6. 800 relay — 1. Crosby-Ironton, 1:58.0; 2. Two Harbors, 1:58.4. 1,600 — 1. Mary Libby, TH, 5:49.2; 2. Sydney Haugan, TH, 5:49.3. 400 relay — 1. South Ridge, 55.1; 2. Two Harbors, 56.7. 400 — 1. Brittny Hillstrom, C, 1:07.9; 2. Charis Blacklock, MLWR, 1:08.0. 300 hurdles — 1. Gonsorowski, E, 48.90; 2. Lily Hall, SR, 51.30. 800 — 1. Alex Wercinski, V, 2:33.4; 2. Lily Peterson, CI, 2:35.1; 200 — 1. Bryant, MLWR, 27.6; 2. Richardson, B, 27.8. 3,200 — 1. Danelle Helberg, E, 12:53.4; 2. Autumn Smith, TH, 12:54.5. 1,600 relay — 1. Virginia, 4:34.0; 2. Barnum, 4:34.8. discus — 1. Ellie Anderson, MLWR, 83-4; 2. Natalija Tauzell, CI, 80-7. shot put — 1. Zoie Johnson, E, 31-1.5; 2. Alicia Smith, CC, 28-5. high jump — 1. Kathryn Ireland, CI, 4-10; 2. Brooklyn Jones, CI, 4-8. long jump — 1. Bryant, MLWR, 16-4.5; 2. Kylie Monson, CI, 15-3. triple jump — 1. Bryant, MLWR, 34-7; 2. Monson, CI, 34-1.

Denfeld Quadrangular

Boys

Teams

1. Duluth Denfeld, 103; 2. Ashland, 95; 3. Duluth Marshall, 47; 4. Duluth East, 7.

Individuals

3,200 relay — Duluth Marshall, 9:04.5; 110 hurdles — Dakota Craig, A, 18.8; 100 — Jonathan Burt, DM, 11.1; 800 relay —Duluth Denfeld, 1:37.5; 1,600 — Tim McPherson, A, 4:46.1; 400 relay —Ashland, 47.9; 400 — Burt, DM, 51.0; 300 hurdles — Craig, A, 46.3; 800 — Nathan Crawford, DM, 2:22.1; 200 — Burt, DM, 22.6; 3,200 — Sebastian Haugen, DD, 11:20.8; long jump — Wryott Gerson, DD, 20-9; triple jump — Connor Feyen, DD, 38-7.5; shot put — Craig, A, 41-6.5; pole vault — Ian Purfall, A, 11-0; high jump — Ethan Graff, A, 5-0; discus — Donny Northcutt, 102-4.

Girls

Teams

1. Ashland, 96; 2. Duluth Denfeld, 88; 3. Duluth Marshall, 52; Duluth East, 14.

Individuals

3,200 relay — Duluth Denfeld, 10:48.9; 100 hurdles — Jaida Larson, A, 19.9; 100 — Najee Swanigan, DD, 13.6; 800 relay — Duluth Marshall, 1:54.8; 1,600 — Ashlee Siegle, DM, 5:31.8; 400 relay — Duluth Marshall, 54.6; 400 — Izzy Stauber, DM, 1:06.5; 300 hurdles — Anna Thickens, DM, 54.2; 800 — Siegle, DM, 2:31.0; 200 — Sam Mark, DM, 27.5; 3,200 — Amy Wallis, A, 12:31.2; 1,600 relay — Duluth Denfeld, 4:36.6; long jump — Aneesa Tucker, A, 15-4.5; triple jump — Tucker, A, 33-0.5; shot put — Bailey Nuutinen, A, 27-4.5; pole vault — Nuutinen, A, 9-6; high jump — Tucker, A, 4-8; discus — Quinn Reamer, DD, 86-0.