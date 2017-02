Prep summaries

Ely......................... 24-31—55

Greenway............. 25-26—51

Ely — Jasiah Wigdahl 2, Pat Vanderbeek 14, Carter Gaulke 20, Evan Omerza 11, Braxton Casey 1, Izaak Nosbisch 2, Blaise Lah 5. Totals 15 18-22 55.

3-point goals — Vanderbeek 4, Gaulke 3.

Greenway — Sam Skaar 9, Jace Hansen-Cochrane 10, Dylan DeChampeau 30, Anto Vidovic 2. Totals 24 3-3 51.

3-point goals — None.

Pine City................ 49-27—76

Two Harbors......... 19-15—34

Pine City — Jake Linceford 12, Nick Hansmann 5, Casey Foster 4, Nathan Kleppe 5, Jake Adams 2, Austin Hansmann 8, Clay Logan 16, Jake Rademacher 14, Riley Palmer 2, Seth Logan 8. Totals 27 11-14 76.

3-point goals — N. Hansmann, Lunceford 2, A. Hansmann 2, Logan 2, Rademacher 2, Logan 2.

Two Harbors — Karter Kinn 2, Ollie Carpenter 6, Mahtahn Jenkins 6, Jayden Ruberg 10, Ian Johnson 2, Brian Dugger 1, Colton McCullough 4, Alex Oling 3. Totals 13 2-8 34.

3-point goals — Carpenter 2, Jenkins 2, Ruberg, Oling.

St. Michael-Alb. 25-30-6-9—70

Duluth East.... 29-26-6-5—66

Ely — Xavier Thurman 20, Travis Brown 5, Asaba Chonillo 11, Mitchell Kartes 11, Cody Mattson 16, Michael Asbury 7. Totals 25 13-21 70.

3-point goals — Thurman 3, Brown, Kartes 2, Asbury.

Duluth East — Kaleb Rock 3, Ty Seymour 12, Jack Thompson 13, Noah Winesett 2, Malique Goulet 13, Cody Carlson 23. Totals 26 13-19 66.

3-point goal — Rock.

Friday's Late Results

Eveleth-Gilbert..... 37-34—71

Bigfork.................. 33-47—80

Eveleth-Gilbert — Joey Addy 15, Tyler Kemp 17, Andrew O'Brien 4, Sam Albrecht 11, Kyle Kvitek 4, Kyle Sickel 20. Totals 5-6 80.

3-point goals — Addy 5, Albrecht.

Bigfork — Carter Cook 18, Dalton Cook 25, T.J. Heinle 8, Joe Anselmo 21, Cole Youngkin 8. Totals 7-15 71.

3-point goals — C. Cook 2, D. Cook 3. Totals 7-15 71.

South Ridge.......... 24-15—39

Ely......................... 42-40—82

South Ridge — Nick Carlson 14, Christan Houle 22, Jayton Nelson 2, Trenton Johnson 1. Totals 13 9-14 39.

3-point goals — Houle 3, Carlson.

Ely — Jasiah Wigdahl 2, Pat Vanderbeek 29, Carter Gaulke 13, Adam McDonald 2, Zach Dean 5, Evan Omerza 9, Braxton Casey 10, Izaak Nosbisch 8, Blaise Lah 4. Totals 32 7-14 82.

3-point goals — Vanderbeek 9, Gaulke, Dean.

GIRLS BASKETBALL

Sebeka................. 19-18—37

Mtn. Iron-Buhl...... 52-27—79

Sebeka — Maggie Erickson 2, Kenzie Nelson 9, Maya Lake 7, Madison Lake 2, Erin Lilliquist 4, Madi Bullock 3, Megan Heino 6, Taylor Miller 4. Totals 15 2-10 37.

3-point goals — Nelson 3, Heino 2.

Mountain Iron-Buhl — Mary Burke 21, Macy Savela 7. Mya Buffetta 2, Patty Overbye 4, Allie Negen 4, Madisen Overbye 9, Chelsea Mason 30, Mya gellerstedt 2. Totals 25 18-25 79.

3-point goals — Savela 2, M. Overbye 3, Mason 4.

Friday's Late Results

Duluth Denfeld..... 17-18—35

Cherry................... 39-34—73

Duluth Denfeld — Stephanie Ferguson 4, Alli Ahlers 2, Gianna Torres 11, Taylor Starr 6, Alysha Volkenant 2, Deja LaGarde 2, Elizabeth Emmel 6, Tallie Boheim 2. Totals 10 12-26 35.

3-point goals — Torres, Starr, Emmel.

Cherry — Katie Peterson 2, Lauren Staples 7, Karlee Grondahl 9, Rayanna Peterson 9, Makenzey Goerdt 12, Kaelynn Kudis 19, Jessalyn Schroetter 11, Rylee Mancina 2, Lanie Pierce 2. Totals 31 8-16 73.

3-point goals — Staples, Grondahl, Kudis.

Ely......................... 28-26—54

South Ridge.......... 37-21—58

Ely — Erika Mattson 27, Brielle Kallberg 10, Morgan Moravitz 2, Kalley Fischer 2, Shayla Zaverl 10, Maggie Isbell 3. Totals 22 4-17 54.

3-point goals — Mattson 6.

South Ridge — Natalee Smith 16, Marissa Bober 6, Celia Olesiak 23, RyAnna Anvid 13. Totals 20 7-11 58.

3-point goals — Smith 5, Olesiak 6.

BOYS HOCKEY

Wisconsin

Sectional 1 Championship

Superior.................. 0-0-0—0

Hudson.................... 1-3-3—7

First period — 1. Dan Lienemann (Aaron Grounds, Grady Gornick), 12:55.

Second period — 2. Cole Danielson (Grounds), 2:49 (pp); 3. Lienemann (Chase Blackmun, Grounds), 11:27 (pp); 4. Danielson 12 (Blackmun), 15:10.

Third period — 5. Grounds 27 (Lienemann), 3:04; 6. Issah Bewell 3 (Danielson), 4:50; 7. Blackmun 15, 6:48.

Saves — Caden Welch, S, 40; Anthony Howard, H, 13.

GIRLS HOCKEY

Minnesota State Tournament

Class A Fifth Place

Hibbing-Chisholm... 0-0-0—0

Alexandria Area...... 0-0-1—1

First period — No scoring.

Second period — No scoring.

Third period — 1. Kristin Trosvig, 7:45 (sh).

Saves — Abby Edstrom, HC, 32; Sarah Finley, AA, 24.

BOYS SWIMMING

Section 7AA Meet

Teams

1. Forest Lake, 445; 2. Centennial, 323.50; 3. Andover, 313; 4. Blaine, 266; 5. Duluth East, 231.50; 6. Anoka, 186; 7. Coon Rapids, 169; 8. Cambridge-Isanti, 125.

Individuals

1-meter diving — Miles Rohrbaugh, DE, 305.30; 200 medley relay — Centennial (Lucas Baufield, Ivan Newham, Alex Poellinger, Skye Matson), 1:38.90; 200 freestyle — Wyatt Thompson, FL, 1:43.07; 200 individual medley — Duncan Johnson, FL, 1:55.68; 50 freestyle — 1. Ben Chatwin, FL, 21.11; 2. Ryan Zelen, DE, 21.86; 100 butterfly — Hosam El-Hammamy, And., 52.33; 100 freestyle — 1. Chatwin, FL, 46.33; 2, Zelen, DE, 48.63; 500 freestyle — Poellinger, C, 4:41.83; 200 freestyle relay — 1. Forest Lake (Johnson, Alec Jankowski, Chatwin, Thompson), 1:26.67; 2. Duluth East (Jack Jarvela, Jack Knettel, Nathan Radke, Zelen), 1:32.08; 100 backstroke — Johnson, FL, 53.72; 100 breaststroke — El-Hammamy, And., 1:00.81; 400 freestyle relay — Forest Lake (Johnson, Jankowski, Chatwin, Thompson), 3:13.33.

Section 6A Meet

Teams

1. Hibbing, 344; 2. Mesabi East, 327; 3. Princeton, 299; 4. Eveleth-Gilbert, 244; 5. Chisago Lakes Area, 216; 6. Virginia, 178; 7. Chisholm, 172; 8. Grand Rapids, 165; 9. Duluth Marshall-Proctor, 106; 10. International Falls, 84, 11. Duluth Denfeld, 43.

Results

200 medley relay — 1. Hibbing (Riley Boehm, Anthony Stein, Sam Iozzo, Mark Borland), 1:40.73; 2. Eveleth-Gilbert, 1:40.79; 3. Mesabi East, 1:40.85; 200 freestyle — 1. Wyatt Lawrence, P, 1:48.79; 2. Charlie Kamper, DM-P, 1:50.40; 3. Levi Jofs, Mesabi East, 1:50.89; 200 individual medley — 1. Ben Brunfelt, ME, 2:02.26; 2. Kaleb Bissonette, GR, 2:08.68; 3. Bob DeLage, GR, 2:08.80; 50 freestyle — 1. Shane Johnson, EG, 21.38; 2. Iozzo, H, 22.14; 3. Sam Gustafson, C, 22.63; 1-meter diving — 1. Wil Kangas-Olson, GR, 401.75; 2. Riley Pernat, H, 369.50; 3. Cody Oman, CL, 350.30; 100 butterfly — 1. Josh Weston, EG, 55.52; 2. Boehm, H, 56.35; 3. Alex Belanger, IF, 56.35; 100 freestyle — 1. Johnson, EG, 47.61; 2. Jofs, ME, 48.28; 3. Iozzo, H, 48.76; 500 freestyle — 1. Lawrence, P, 5:00.81; 2. Brunfelt, ME, 5:01.87; 3. Sebastian Sebunia, ME, 5:18.77; 200 freestyle relay — 1. Mesabi East (Sam Hunt, DeLage, Jofs, Brunfelt), 1:29.23; 2. Hibbing, 1:29.56; 3. Eveleth-Gilbert, 1:30.33; 100 backstroke — 1. Boehm, H, 56.72; 2. Kamper, DM-P, 58.51; 3. Caleb Kelson, EG, 59.42; 100 breaststroke — 1. Hunt, ME, 1:03.67; 2. Robbie Licari, EG, 1:05.11; 3. Joshua Falkowski, C, 1:05.12; 400 freestyle relay — 1. Princeton (Ryan Kreft, Connor Metsala, Tommy Milam, Lawrence), 3:24.00; 2. Chisholm, 3:26.74; 3. Chisago Lakes, 3:29.53.

WRESTLING

Section 7AA Meet

106 — semifinals: Alex McPhee, Proctor-Hermantown, fall over Jake Novack, Chisago Lakes, 2:42; Kyle Boeke, Princeton, dec. over Francis Fuenffinger, Hibbing, 6-1; first-place: Boeke, Princeton, dec. over McPhee, Proctor-Hermantown, 10-9; true-second: Fuenffinger, Hibbing, dec. over McPhee, Proctor-Hermantown, 9-7; 113 — semifinals: Kyle Lundberg, Grand Rapids, fall over Garrett Hall, Milaca-Faith Christian, 4:49; Ryan Nosbush, Mora, dec. over Kevin Leecy, Virginia Area, 4-2; first-place: Nosbush, Mora, dec. over Lundberg, Grand Rapids, 4:49; true-second: Lundberg, Grand Rapids, won by default; 120 — semifinals: Cole Jones, Grand Rapids, fall over Tommy Carmody, Virginia Area, 1:44; first-place: Jones, Grand Rapids, dec. over Konrad Blood, Mora, 5-0; 126 — semifinals: Jon Hall, Milaca-Faith Christian, dec. over Tate Olson, Cloquet-Esko-Carlton, 10-4; Josh Holm, Grand Rapids dec. over Tanner Hinzman, Virginia Area, 5-1; first-place: Holm, Grand Rapids, fall over Hall, Milaca-Faith Christian, 3:47; true-second: Hall, Milaca-Faith Christian, dec. over Hinzman, Virginia Area, 8-3; 132 — semifinals: Kellen Schauer, Grand Rapids, fall over Tristan Johnson, Hibbing, 5:35; first-place: Schauer, Grand Rapids, fall over Austin Sonnek, North Branch, 2:00; true-second: Sonnek, North Branch, fall over Johnson, Hibbing, 4:49; 138 — semifinals: Morgan Fuenffinger, Hibbing, fall over Logan Majerus, Milaca-Faith Christian, 4:02; Jesse McClay, Princeton, dec. over Joe Tindal, Grand Rapids, 7-5; first-place: M. Fuenffinger, Hibbing, fall over McClay, Princeton, 3:41; true-second: McClay, Princeton, won by default; 145 — semifinals: AJ Bethea, Hibbing, tech. foul over Dan Mielke, Rush City-Braham, 23-8; Reece Sandberg, Milaca-Faith Christian, dec. over Dylan Kislia, Grand Rapids, 9-6; first-place: Bethea, Hibbing, dec. over Sandberg, Milaca-Faith Christian, 6-3; 152 — semifinals: Tim Bialka, Princeton, fall over Brendin Morlan, Grand Rapids, 1:47; Conner Denman, Cloquet-Esko-Carlton, dec. over Jon Smith, Mora, 4-2; first-place: Bialka, Princeton, dec. over Denman, Cloquet-Esko-Carlton 6-4; true-second: Denman, Cloquet-Esko-Carlton, won by default; 170 — semifinals: Brandon Firsby, Grand Rapids, tech. foul over Daniel Stevens, Cloquet-Esko-Carlton, 16-0; first-place: Frisby, Grand Rapids, dec. over Josh Lange, Pine City Area, 7-0; true-second: Stevens, Cloquet-Esko-Carlton, dec. over Lange, Pine City Area, 5-1; 182 — semifinals: Jake Murillo, Proctor-Hermantown, dec. over Nathan Graeve, Chisago Lakes, 7-6; Holden Law, Hibbing, dec. over Carter Utecht, Pine City Area, 9-7; first-place: Law, Hibbing dec. over Murillo, Proctor-Hermantown, 3-2; true-second: Murillo, Proctor-Hermantown, won by default; 195 — Neil Hanson, Milaca-Faith Christian, fall over Luke Konietzko, Cloquet-Esko-Carlton, 3:47; Devante Jelle, Hibbing, dec. over Justin Zahner, Princeton, 5-1; first-place: Hanson, Milaca-Faith Christian, dec. over Jelle, Hibbing, 8-2; true-second: Jelle, Hibbing, won by default; 220 — true-second: Cole Walters, Grand Rapids, tie-breaker over Craig Santema, Milaca-Faith Christian, 3-1; 285 — semifinals: Devin Reynolds, Cloquet-Esko-Carlton, fall over Zach Carlson, Chisago Lakes, 1:21; first-place: Reynolds, Cloquet-Esko-Carlton, dec. over Colton Hellman, Princeton, 5-0.

Section 7A Meet

106 — semifinals: Brandon Funk, Pierz, dec. over Trevor Michienzi, Deer River, 5-2; 113 — semifinals: Dillon McGee, Walker-Hackensack-Akeley/Nevis, dec. over Marshall Michienzi, Deer River, 4-2; true-second: Michienzi, Deer River, dec. over Jorden Burow, Mille Lacs, 5-2; 120 — semifinals: Jace Geving, Deer River, major dec. over Michael Staples, Blackduck/Cass Lake-Bena, 13-0; first-place: Geving, Deer River, dec. over Jake Andres, Pierz, 7-3; 126 — semifinals: Jamaal Baird, Deer River, fall over Adam Christopher, Crosby-Ironton, 1:21; first-place: Silas Berg, Aitken, dec. over Baird, Deer River, 6-4; true-second: Baird, Deer River, major dec. over Austin Radunz, Pierz, 9-0; 132 — semifinals: Trey Fairbanks, Deer River, dec. over Braden Ryan, Ogilvie, 8-4; finals: Brandon Ortman, Pierz, dec. over Fairbanks, Deer River, 8-6; true-second: Fairbanks, Deer River, dec. over Luke Pelarski, Aitken, 7-3; 138 — semifinals: Kaven Blazek, Crosby-Ironton, sudden victory over Justin Bruss, Greenway/Nashwauk-Keewatin, 4-2; true-second: Reese Kapsner, Pierz, dec. over Bruss, Greenway/Nashwauk-Keewatin, 9-2; 145 — semifinals: Bryce Smith, Greenway/Nashwauk-Keewatin, fall over Matthew Warren, Ogilvie, 1:57; first-place: Andrew Tomala, Pierz, dec. over Smith, Greenway/Nashwauk-Keewatin, 8-5; true-second: Smith, Greenway/Nashwauk-Keewatin, major dec. over Logan Dobmeier, Blackduck/Cass Lake-Bena, 12-2; 152 — semifinals: Ian Frenzel Blackduck/Cass Lake-Bena, dec. over Tyler Gunderson, Deer River, 8-1; true-second: Jalen Jansen, Pierz, def. Gunderson, Deer River, 17-5; 160 — semifinals: Kole Platt, Greenway/Nashwauk-Keewatin, sudden victory over Luke Girtz, Pierz, 8-6; first-place: Mason Preston, Blackduck/Cass Lake-Bena, dec. over Platt, Greenway/Nashwauk-Keewatin, 5-2; true-second: Platt, Nashwuak-Keewatin/Greenway, tie-breaker over Kyle Schmidt, Walker-Hackensack-Akeley/Nevis, 3-1; 182 — semifinals: Jacob Schimek, Deer River, dec. over Cedric Farnsworth, Aitken, 4-2; first-place: Brett Kapsner, Pierz, fall over Schimek, Deer River; true-second: Schimek, Deer River, won by default; 285 — semifinals: Chase Johnson, Blackduck/Cass Lake-Bena, fall over Hunter Koski, Greenway/Nashwauk-Keewatin, 0:26; Jared Rabbit, Deer River, ultimate tie-breaker over Troy Fischer, Pierz, 3-2; first-place: Johnson, Blackduck/Cass Lake-Bena, dec. over Rabbit, Deer River. 6-3; true-second: Rabbit, Deer River, won by default.