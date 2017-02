Prep Summaries

Barnum................. 33-32—65

South Ridge.......... 17-13—30

Barnum — Quinn Casey 2, Kyle Kielty 9, Drake Weets 3, Daniel Gilchrist 15, Braeden Hlavka 2, Reece Parks 14, Nolan Wickstrom 8, Tyler Nynas 4, Colton Ziegler 2, Sam Goodwin 6. Totals 24 10-14 65.

3-point goals — Gilchrist 3, Weets, Wickstrom.

South Ridge — Nick Carlson 9, Christian Houle 16, Joe Janke 2, Jayton Nelson 2, Trenton Johnson 1. Totals 11 5-6 30.

3-point goals — Carlson, Houle 2.

Bigfork..................38-34—72

Greenway............. 33-37—70

Bigfork — Carter Cook 20, Dalton Cook 21, Patrick Myers 3, Theodore Heinle 6, Joe Anselmo 9, Derek MacRostie 2, Cole Youngkin 11. Totals 30 4-10 72.

3-point goals — C. Cook 5, D. Cook, Myers, Youngkin.

Greenway — Sam Skaar 13, Demetrius Aitken 6, Michael Finckbone 2, Jace Hansen-Cochran 21, Dylan DeChampeau 26, Anto Vidovic 2. Totals 28 11-18 70.

3-point goals — Skaar, Aitken 2.

Cromwell-Wright.. 32-22—54

McGregor............. 29-32—61

Cromwell-Wright — Marcus Pocernich 6, Micah Pocernich 13, Alek Striowski 5, Samuel Kemper 6, Ryan Juntunen 6, Zion Smith 14, Cameron Cahoon 4. Totals 21 1-6 54.

3-point goals — Marcus Pocernich 2, Micah Pocernich 3, Juntunen 2, Smith 4.

McGregor — Carson Passer 22, Zach Hawkinson 5, Johnny Huspek 4, Josh Benjamin 4, Cole Gelhar 21, Billy Staska 6. Totals 21 12-15 61.

3-point goals — Passer 4, Hawkinson, Huspek.

Floodwood............ 30-34—64

Carlton.................. 45-45—90

Floodwood — Jeffrey Palmer 24, Kalen Kuehl 14, Jaxon Heggedahl 11, Eric Hall 3, Ricky Baker 3, Cameron Goutermont 1, J.D. Pedigo 1. Totals 11 15-31 64.

3-point goals — Palmer 4, Heggedahl 2, Baker, Hall, Kuehl.

Carlton — Matthew Hey 22, Waylon Lekander 17, Tyler Ojibway 12, Jackson Mickle 8, Ben Soderstrom 8, Sam Macor 7, Nate Nilsen 6, Keijo Day 5, Eric Soderstrom 5. Totals 29 17-26 90.

3-point goals — Lekander 3, Macor, Hey.

Hermantown........ 33-25—58

Proctor................. 27-28—55

Hermantown — Nate Soumis 8, Noah Soumis 12, Connor Bich 2, Ryan Lenz 9, David Birkeland 19, Leonardo Corradini 6, A.J. Harris. Totals 21 13-20 58.

3-point goals — Birkeland 2, Lenz.

Proctor — Bryden Urie 10, Dakota Ellis-Ciaccio 2, Cody Hampton 2, John Pioro 20, Teran Lind 2, Beau Adams 6, Brody Eldien 13. Totals 24 5-8 55.

3-point goals — Pioro 2.

North Woods........ 46-39—85

Mesabi East.......... 29-38—67

North Woods — Cade Goggleye 17, Brendan Parson 11, Tate Olson 17, Chase Kleppe 11, George Bibeau 14, Isaiah Squires 6, Tanner Lokken 5, Dylan Chiabotti 2, Tim Pierce 2. Totals 37 5-8 85.

3-point goal — Goggleye 2, Squires 2, Parson, Olson.

Mesabi East — Carson Becicka 12, Dayton Cromley 30, Devinn Anderson 9, Drew Geise 6, Tyler Baribeau 5, Tyler Ritter 5. Totals 26 11-20 67.

3-point goals — Anderson 3, Cromley.

Two Harbors........ 25-20—45

Esko...................... 57-28—85

Two Harbors — Karter Kinn 5, Ollie Carpenter 3, Mahtahn Jenkins 4, Jayden Ruberg 24, Ian Johnson 3, Brandon Dugger 3, Alex Oling 3. Totals 15 6-8 45.

3-point goals — Carpenter, Ruberg 6, Dugger, Oling.

Esko — Quinn Fischer 24, Ryan Pantsar 2, Bryce Bottila 5, Isaak Blue 10, Stone DeLeon 2, Ben Fischer 4, Peyton Koskela 7, Camden Berger 6, Adam Trapp 25. Totals 27 16-20 85.

3-point goals — Fischer 4, Bottila.

Wrenshall.......... 28-37-4—69

Silver Bay.......... 39-26-8—73

Wrenshall — Jared Kelly 2, Wyatt Holmes 3, Phil Vine 5, Nick Mattson 20, Tyler Kelley 27, Randy Wimmer 12. Totals 23 11-12 69.

3-point goals — Holmes, Vine, Mattson 6, Kelley 4.

Silver Bay — Riley Tiboni 13, Zach Blood 27, Weston Monson 2, Jerry Congious III 10, Hunter Monson 21. Totals 24 16-21 73.

3-point goals — Tiboni 3, Blood 3, Congious III, H. Monson 2.

Thursday's Late Results

Virginia............. 26-34-9—69

North Woods... 35-25-15—75

Virginia — Drew Aho 20, Nate Fink 12, Kody Lindgren 2, Max Carlson 6, Tom Norman 5, Ethan Youso 24. Totals 24 16-25 69.

3-point goals — Fink 3, Carlson, Norman.

North Woods — Cade Goggleye 37, Brendan Parson 24, Chase Kleppe 3, Tanner Lokken 2, Tim Pierce 2, George Bibeau 6. Totals 24 20-24 75.

3-point goals — Goggleye 4, Parson 3.

Northwestern 83, Cumberland 56

GIRLS BASKETBALL

Cook County......... 20-26—46

Moose Lake-WR... 27-18—45

Cook County — Sophie Eliasen 17, Emily Jacobsen 15, Sarah Toftey 8, Bayley Cox 4, Abbie Crawford 2. Totals 16 11-21 46.

3-point goals — Eliason.

Moose Lake-Willow River — Ally Bode 11, Natalie Mikrot 10, Ella Rhoades 8, Charis Blacklock 6, Kennedy Janke 4, Tori Walczynski 2, Laura Walker 2, Ellie Schaumburg 2. Totals 22 1-7 45.

3-point goals — None.

Hermantown........ 42-35—77

Proctor................. 19-17—36

Hermantown — Jaelyn Bushey 11, Kylee Hren 5, Maddy Foster 12, Rachel Johnson 10, Taylor Vold 11, Jordyn Thomas 10, Ellie Gamradt 18. Totals 32 6-8 77.

3-point goals — Bushey 3, Hren, Johnson 2, Carlson.

Proctor — Sam Pogatchnik 18, Morgan Nylund 5, Sam Parendo 8, Taylor Myers 5. Totals 12 5-6 36.

3-point goals — Pogatchnik 3, Parendo 2, Nylund.

Hibbing................. 34-25—59

Deer River............ 28-16—44

Hibbing — Abbey McDonald 24, Macie Pierson 6, Lizzy Tuomi 10, McKenzie Maki 2, Janessa Perry 16, Jordan Hyduke 1. Totals 21 13-23 59.

3-point goal — McDonald 2, Perry 2.

Deer River — Olivia O'Hern 2, Noelle Grose 6, Michaela Fairbanks 3, Hope Schjenken 10, Natalie Bebeau 15, Lucy Kaczor 8. Totals 15 11-22 44.

3-point goals — Schjenken 2, Fairbanks.

Superior............... 29-26—55

Duluth Denfeld...... 4-12—16

Superior — Chloe Kintop 2, Niya Wilson 7, Natalie Olson 4, Lexi Jensen 2, Madison Newman 10, Ellie Leadstrom 9, Madisen Myer 8, Hannah Kolanczyk 7, Erika Olson 1, Daisy White 5. Totals 19 10-15 55.

3-point goals — Wilson, Newman 2, Leadstrom, Myer 2, Kolanczyk.

Duluth Denfeld — Stephanie Ferguson 3, Gianna Torres 9, Taylor Starr 1, Elizabeth Emmel 3. Totals 6 2-8 16.

3-point goals — Torres, Emmel.

Wrenshall............... 9-19—28

Silver Bay.............. 20-14—34

Wrenshall — Liberty Bauer 7, Hailey Tauzell 8, Alana Hill 6, Gracie Bergman 7. Totals 13 2-4 28.

3-point goal — None.

Silver Bay — Lily Mead 2, Jocelyn Russell 22, Sylvia Davey 2, Jenny Walewski 8. Totals 12 9-14 34.

3-point goals — Walewski.

Thursday's Late Results

Chisholm............... 44-25—69

Fond du Lac......... 23-19—42

Chisholm — Kylie Temple 3, Sami Smart 6, Tessa Yaroscak 18, Katelyn Larson 10, Adeline Barto 10, Emily Berg 12, Alex Whitlock 10. Totals 29 8-15 69.

3-point goals — Yaroscak 3.

Fond du Lac Ojibwe — Aaliyah Peterson 4, Tannia Misquadace 16, Katie Misquadace 5, Namida Reynolds 8, Kalya Reynolds 9. Totals 16 3-6 42.

3-point goals — T. Misquadace 4, K. Misquadace, K. Reynolds 2.

Mesabi East.......... 22-22—44

Cherry................... 40-29—69

Mesabi East — Kaitlyn Zimmer 2, Ava Hill 21, Hannah Hannuksela 9, Hope Howell 6, Aurora Barttlet 2, Isabelle Kalb 4. Totals 18 7-9 44.

3-point goal — Hill.

Cherry — Kaitlyn Peterson 11, Karlee Grondahl 9, Rayanna Peterson 6, Makenzey Goerdt 11, Kaelynn Kudis 23, Jessalyn Schroetter 7, Lanie Pierce 2. Totals 13-22 69.

3-point goals — R. Peterson, Kudis.

North Woods......... 18-22—40

Ely......................... 18-43—61

North Woods — Genesis Day 2, Alli Sandberg 6, Hanna Sandberg 2, Regan Ratai 9, Kate Stone 2, Sasha Strong 2, Kennedy Wardas 4, Bria Chiabotti 13. Totals 25 6-17 61.

3-point goals — Sandberg, Chiabotti 4.

Ely — Lida Dodge 4, Erika Mattson 17, Brielle Kallberg 16, Kalley Fischer 7, Shayla Zaverl 9, Maddie Isbell 8. Totals 24 10-23 61.

3-point goals — Mattson, Kallberg 2.

BOYS HOCKEY

Ely........................ 1-0-0-1—2

Moose Lake Area 1-0-0-0—1

First period — 1. E, Matthew Gerzin (Ted Pierce), 2:40; 2. MLA, Forest jendro (Nick Wegge), 11:15.

Second period — No scoring

Third period — No scoring

Overtime period — 3. E, Joe Pierce, 1:12.

Saves — Lori Huseby, E, 20; Logan McNulty, MLA, 32.

Thursday's Late Result

Eveleth-Gilbert........ 2-0-1—3

North Shore............ 2-0-0—2

First period — 1. EG, Cooper Dosan (Levi Skelton), 2:46; 2. NS, Tanner Ketola, 5:02; 3. EG, Gavin Maki (Cody Hendrickson), 7:17; 4. NS, Ethan Sporn (Jake Swanson, Ketola), 9:01 (pp).

Second period — No scoring.

Third period — 5. EG, Aaron Koivunen (C. Hendrickson, Dosan), 16:07.

Saves — Ashton Sandnas, EG, 34; Tyler Keech, NS, 19.

GIRLS HOCKEY

Thursday's Late Results

Sectional 1 First Round

Superior.................. 0-0-4—4

Eau Claire Area...... 0-3-5—8

First period — No scoring.

Second period — 1. ECA, Abigail Stow, 8:16 (pp); 2. ECA, Stow (Ava Kison), 10:23; 3. ECA, Cameron Carmody, 10:37.

Third period — 4. ECA, Stow, 0:54 (sh); 5. ECA, Lauren Carmody (Stow), 5:17; 6. ECA, Abby Jochimsen (L. Carmody), 5:20; 7. S, Alee Milinkovich-Gray (Samantha Young, Addie Young), 9:25 (pp); 8. S, A. Young, 9:58; 9. ECA, Ava Kison (Stow), 12;23; 10. S, Emma Peterson (S. Young, A. Young), 12:46; 11. S, Peterson, 13:44; 12. ECA, Brooklynn Arbs, 16:42 (pp).

Saves — Autumn Siers, S, 43; Annamarie Holtz, ECA, 23.

Chippewa Falls........ 0-0-0—0

Hayward-Ashland.. 4-2-4—10

First period — 1. Jenna Curtis (Jerzy Petit, Sarah Pearson), 7;38; 2. Sam Stegmann (Autumn Fenske, Lauren Donnellan), 9:25; 3. Pearson (Petit), 10:19; 4. Rikki Saletri (Donnellan), 11:57 (pp).

Second period — 5. Donnellan (Saletri), 0:53 (pp); 6. Curtis (Donnellan), 7:17.

Third period — 7. Curtis (Kaelin Laub, Pearson), 4:34; 8. Donnellan, 6:31; 9. Petit (Curtis, Natalie Munich), 10:40; 10. Fenske (Stegmann), 11:54.

Saves — Haley Frank, CF, 31; Ellie Senn, CF, 7; Lauren Tremblay, HA, 6; Cat Hopper, HA, 3.

BOYS SWIMMING

Thursday's Late Results

Mesabi East 54, Chisholm 40

160-yard medley relay — Mesabi East, 1:21.45; 200 freestyle — Levi Jofs, ME, 1:56.03; 160 individual medley — Ben Brunfelt, ME, 1:41.44; 60 freestyle — Sam Hunt, ME, 29.38; 100 butterfly — Nick Jordan, C, 58.62; 100 freestyle — Jofs, ME, 51.54; 500 freestyle — Brunfelt, ME, 5:15.01; 160 freestyle relay — Mesabi East, 1:11.61; 100 backstroke — Bob DeLage, ME, 1:03.63; 100 breaststroke — Hunt, ME, 1:02.91; 400 freestyle relay — Chisholm, 3:36.19.

WRESTLING

Section 7AA

Semifinals

Princeton 43 Hibbing 20

106 pounds — Zack Wells, P, dec. David Platt 14-8; 113 — Kyle Boeke, P, maj. dec. Francis Fuenffinger 11-3; 120 — Kaleb Adkins, P, pinned Garrett Kaivola, 1:24; 126 — Tristan Johnson, H, dec. Josh Marshall 8-4; 132 — Josh Fuller, P, dec. Travis Pierce 8-3; 138 — Morgan Fuenffinger, H, pinned Braden Nienaber, 1:43; 145 — A.J. Bethea, H, tech fall Jesse McClay 23-8; 152 — Jacob Chase, P, dec. Ray Pierce 7-5; 160 — Luke Rogers, P, dec. Cole Verichak 6-2; 170 — Tim Bialka, P, dec. Ledell Nash 8-2; 182 — Preston Burch, P, pinned Jagger Greenwood 5:19; 195 — Justin Zahner, P, pinned Holden Law 4:44; 220 — Devante Jelle, H, pinned Avery Jorgensen 1:54; 285 — Colton Hellman, P, pinned Halen Spiering 1:39.

Championship

Grand Rapids 48 Princeton 18

106 — Colton Hellman, P, dec. Alex Boyd 3-0; 113 — Kyle Lundberg, GR, pinned Kyle Boeke 1:39; 120 — Jake Holm, GR, pinned Kaleb Adkins 4:33; 126 — Cole Jones, GR, pinned Josh Marshall 1:15; 132 — Josh Holm, GR, pinned Josh Fuller 2:58; 138 — Kellen Schauer, GR, pinned Braden Nienaber 0:38; 145 — Joe Tindal, GR, dec. Jesse McClay 10-5; 152 — Dylan Kislia, GR, dec. Jacob Chase 9-4; 160 — Brendin Morla, GR, pinned Luke Rogers 3:15; 170 — Tim Bialka, P, dec. Phillip Murphy 10-7; 182 — Brandon Frisby, GR, pinned Sam Irwin 4:23; 195 — Avery Jorgensen, P, pinned Terry Norgord 3:14; 220 — Justin Zahner, P, dec. Cole Walters 6-2; 285 — Zack Wells, P, dec. Dusty Wilke 12-6.