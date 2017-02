prep summaries

Barnum................. 27-41—68

Cromwell-Wright.. 23-33—56

Barnum — Kyle Kielty 11, Daniel Gilchrist 25, Reece Parks 15, Colton Ziegler 2, Samuel Goodwin 15. Totals 24 14-18 68.

3-point goal — Kielty, Gilchrist 2, Parks 3.

Cromwell-Wright — Marcus Pocernich 13, Drew Libbon 2, Sawyer Strelnieks 2, Micah Pocernich 5, Alek Striowski 7, Samuel Kemper 2, Ryan Juntunen 7, Zion Smith 18. 19 12-17 56.

3-point goals — Marcus Pocernich 2, Micah Pocernich, Juntunen 2, Smith.

Cloquet................. 28-27—55

Grand Rapids........ 41-34—75

Cloquet — Mitchell Gerlach 6, Tyler Moose 2, Timothy Pokornowski 5, Spencer Wehr 16, Joshua Bushey 9, Brandon Hill 4, Bryce Turnbull 13. Totals 17 15-23 55.

3-point goals — Gerlach 2, Wehr, Bushey, Hill, Turnbull.

Grand Rapids — Bryce Prochazka 5, Jake Skelly 19, Stacey Washington 3, Brooks Bachman 4, Christian George 8, Nate Seelye 16, Jack Namyst 4, Jake Anderson 2, Brock Schrom 14. Totals 28 15-20 75.

3-point goals — Washington, George, Seelye 2.

Cook County.......... 26-29—55

Silver Bay.............. 34-32—66

Cook County — Trusen Gordon 1, Sam O'Phelan 15, Jordan Porter 5, Will Ramberg 24, Mike Burton 2, Dyami Blackwell 8. Totals 20 10-18 55.

3-point goals — Porter, Ramberg 2, Blackwell 2.

Silver Bay — Zach Lewis 2, Jason Blood 23, Mason Ollman 7, Weston Monson 8, Jerry Congious III 9, Hunter Monson 17. Totals 26 5-9 66.

3-point goals — Blood 3, Ollman 2, Congious 3, H. Monson.

Ely......................... 29-37—66

LCA....................... 25-20—45

Ely — Patrick Vanderbeek 5, Carter Gaulke 27, Adam McDonald 1, Evan Omerza 11, Braxton Casey 4, Izaak Nosbisch 10, Blaise Lah 8. Totals 24 13-18 66.

3-point goals — Vanderbeek, Gaulke 4.

Lakeview Christian Academy — Jacob Easty 6, Josh Reinertsen 11, Josh Emerson 15, Sam Easty 6, Jonny Emerson 5, Brandon BarBee 2. Totals 17 6-7 45.

3-point goals — Reinertsen 3, Josh Emerson, Jonny Emerson.

Greenway............. 23-40—63

Chisholm............... 33-39—72

Greenway — Sam Skaar 8, Demetrius Aitken 9, Alec Sigdestad 6, Jace Hansen-Cochran 6, Dylan DeChampeau 32, Anto Vidovic 2. Totals 17 5-6 63.

3-point goals — Skaar, Aitken 3, Sigdestad 2, DeChampeau 2.

Chisholm — Eli Sundquist 16, Harrison Reinke 8, Brandon Butkovich 6, Alec Pessenda 21, Grayson Hartshorn 15, Andrew Varda 8. Totals 26 13-18 72.

3-point goals — Sundquist 2, Butkovich.

Menomonie.......... 27-40—64

Superior............... 24-30—54

Menomonie — Ben Ebert 11, Jace Labuda 17, Wes Thompson 5, Jace Kressin 16, Kennedy Reitz 5, Jake Ebert 4, Dylan Boecker 6. Totals 32 12-14 64.

3-point goals — LaBuda 5, Thompson, Kressin 2.

Superior — Justin Reinkall 17, Mason Ackley 8, Aaron O'Shaughnessy 8, Kyle Montgomery 4, Kaleb Zentkowski 5, Nate Tunell 2, Blake Graskey 4. Totals 20 10-14 54.

3-point goals — Reinkall, O'Shaughnessy 2, Zentkowski.

Mtn. Iron-Buhl...... 56-36—92

South Ridge.......... 29-29—58

Mountain Iron-Buhl — Carter Martinson 10, Joe Buffetta 19, Jaylon Holmes 19, Brody Bissonette 2, Austin Ulman 5, Josh Isaacson, Justin Holmes 15. Totals 34 10-13 92.

3-point goals — Buffetta 5, Martinson, Justin Holmes, Jaylon Holmes.

South Ridge — Tristian Johnson 2, Logan Young 2, Nick Carlson 14, Christian Houle 30, Joey Janke 4, Gavin Wagner 2, Trenton Johnson. Totals 22 8-8 58.

3-point goals — Houle 5, Carlson.

Proctor................. 20-24—44

Esko...................... 26-39—65

Proctor — Bryden Urie 11, Brett Bower 4, John Pioro 10, Teran Lind 5, Beau Adams 2, Brody Eldien 12. Totals 17 4-8 44.

3-point goals — Pioro, Lind.

Esko — Quinn Fischer 4, Ryan Pantsar 8, Isaak Blue 20, Stone DeLeon 1, Camden Berger 10, Adam Trapp 17, Payton Wefel 5. Totals 17 16-21 65.

3-point goals — Pantsar 2, Berger 2, Wefel.

Monday's Late Result

Duluth Marshall.... 37-33—70

Nashwauk-Kee..... 21-28—49

Duluth Marshall — Ben Landherr 17, Sam Lohn 6, Jack Burt 3, Jack Schenk 17, Derrick Winn 6, Matt Erickson 2, Daniel Rondon Munoz 13, Zach Kaplan 4, Nate Jenkins 2. Totals 29 6-9 70.

3-point goals — Schenk 2, Burt, Landherr.

Nashwauk-Keewatin — Ron Lanham 6, Spencer Engel 2, Dylan Kukkonen 3, Jager Nash 3, Jeff Lorenz 2, Cody Staydohar 19, Corey Warwas 14. Totals 15 8-16 49.

3-point goals — Kukkonen, Nash, Warwas.

GIRLS BASKETBALL

Cook County.......... 40-20—60

Silver Bay................ 9-15—24

Cook County — Sarah Toftey 3, Abbie Crawford 1, Hannah Toftey 8, Bayley Cox 6, Jadzia Crow 3, Sophie Eliasen 15, Emily Jacobson 18, Arianna Poyirier 6. Totals 26 3-12 60.

3-point goals — S. Toftey, Crow Eliasen 3.

Silver Bay — Lily Mead 2, Jocelyn Russell 14, Mita Frericks 1, Jenny Walewski 7. Totals 7 9-18 24.

3-point goals — Russell.

Moose Lake-WR... 46-29—75

Hinckley-Finlayson 24-18—42

Moose Lake-Willow River — Ally Bode 20, Natalie Mikrot 15, Ella Rhoades 10, Ellie Schaumburg 9, Kennedy Janke 7, Tori Walczynski 7, Charis Blacklock 4, Laura Walker 2, Laura Alberg 1. Totals 26 19-34 75.

3-point goals — Bode 3, Janke.

Hinckley-Finlayson — Hailey Rimer 10, Amanda Sadler 9, Shannon Olson 8, Hannah Balut 6, Jocelyn Bork 3, Hannah Davis 2, Aryanna Puetz 2, Grace Balut 2. Totals 10 18-34 42.

3-point goals — Rimer 3, Sadler.

Two Harbors......... 36-21—57

Duluth Denfeld......... 8-6—14

Two Harbors — Paige Gries 3, Kate Thomasen 2, Ayla Lemke 21, Stephanie Williams 6, Carina Hebl 7, Tori Bott 10, Alyssa Ruberg 6, Brianna Hiukka 2. Totals 24 4-10 57.

3-point goals — Gries, Williams, Hebl, Ruberg 2.

Duluth Denfeld — Alli Ahlers 2, Gianna Torres 5, Alysha Volkenant 2, Elizabeth Emmel 5. Totals 6 1-6 14.

3-point goals — Torres.

Wrenshall............... 8-10—18

Duluth Marshall.... 39-31—70

Wrenshall — Alexis Perry 1, Abbie Menze 6, Liberty Bauer 2, Hailey Tauzell 2, Gracie Bergman 7. Totals 5 8-15 18.

3-point goals — None.

Duluth Marshall — Grace Kirk 8, Anna Eyer 8, Gianna Kneepkens 13, Elizabeth Jarocki 2, Maggie Landherr 5, Hannah Brashaw 2, Lydia Swanson 6, Lauren Bonin 6, Rachel DeWitte 13, Beth Payne 2, Kate Kleinschmidt 5. Totals 29 7-10 70.

3-point goals — Kneepkens, Landherr, Swanson 2, DeWitte.

Monday's Late Results

Bigfork.................. 54-40—94

Mesabi East.......... 13-13—26

Bigfork — Kia Tower 16, Desiree Kobal 15, Lexi Becker 13, Emma Rauzi 20, Natalie Haley 12, Haley Grover 10, Brianna Haley 7, Madilyn Shandorf 1. Totals 36 13-17 94.

3-point goals — Tower 2, Kobal 2, Becker, B. Haley, N. Haley.

Mesabi East — Hannah Hannuksela 14, Aurora Barttlet 2, Emily Reid 6, Isabelle Kalb 4. Totals 9 7-10 26.

3-point goals — Hannuksela.

Duluth Marshall.... 37-23—60

Nashwauk-Kee..... 11-16—27

Duluth Marshall — Grace Kirk 10, Anna Eyer 7, Gianna Kneepkens 7, Lydia Swanson 6, Lauren Bonin 8, Rachel DeWitte 12, Kate Kleinschmidt 10. Totals 24 8-11 60.

3-point goals — DeWitte 3, Kneepkens.

Nashwauk-Keewatin — Stacie Lokken 5, Jacie Clusiau 10, Cecelia Clusiau 3, Madison Owens 2, Teigan Bosarge 1, Johnnie Waldvogel 5, Kiara Clusiau 2. Totals 11 3-7 27.

3-point goals — J. Clusiau 2.

Hermantown 49, Princeton 41

BOYS HOCKEY

Grand Rapids.......... 0-0-1—1

Cloquet-EC.............. 0-4-0—4

First period — No scoring.

Second period — 1. CEC, Branden Matteen (Gavin Rasmussen), 4:12; 2. CEC, Matteen (Rasmussen, Joe Backus), 4:37; 3. CEC, Dylan Johnson (Landon Langenbrunner), 15:46; 4. CEC, Rasmussen (Backus, Matteen), 16:35.

Third period — 5. GR, Gavin Hain (Drake Anderson, Connor Stefan), 7:18.

Saves — Zach Stejskal, GR, 40; Eric Newman, CEC, 27.

Moose Lake Area.... 0-0-0—0

North Branch.......... 2-3-2—7

First period — 1. Jacob Richards (Cody Moline, Brady Meyer), 2:42; 2. Meyer (Nick Fairbanks), 11:36.

Second period — 3. Tim Moll (Bryant Meyer), 11:07; 4. Richards (Joe Fabini, Moline), 14:25; 5. Richards, 15:46.

Third period — 6. Meyer (Ryan Byrkit, Fairbanks), 0:30; 7. Meyer (Matt Courtright, Dawson Johnson), 15:43.

Saves — Logan McNulty, MLA, 46; Trevor Mellen, NB, 12.

North Shore........ 2-2-2-0—6

Proctor................ 1-3-2-0—6

First period — 1. NS, Tanner Ketola (Chad Nordean, Easton Best), 3:07; 2. NS, Ketola (Best, Nordean), 4:07; 3. P, Reid Morin (Braxton Sathers), 7:54.

Second period — 4. P, Morin (Jarek Nordquist, Adrian Hane), 0:10 (pp); 5. P, Evan O'Connor, 4:08 (pp); 6. P, Caden Peterson (Austin Peterson, Kaleb Stevens); 9:03; 7. NS, Jake Swanson, 9:16; 8. NS, Best (Mason Meyer), 16:20.

Third period — 9. P, O'Connor (Jordan Linder), 5:14 (pp); 10. NS, Josh Prom (Logan Loiselle), 7:52; 11. NS, Nordean (Andrew Miller, Best), 9:02; 12. P, O'Connor (Adrian Hane), 11:01.

Overtime period — No scoring.

Saves — Cameron Roy, NS, 19; Braxton Sathers, P, 45.

Virginia/MIB............ 2-1-2—5

Hibbing-Chisholm.. 4-1-1—6

First period — 1. HC, Zach DeBoom (Paxton Kriske), 0:57; 2. HC, Dylan Mattson (Jarrett Lee, Anthony Kanipes), 2:39 (pp); 3. V/MIB, Jake Seitz (Caleb Bialke), 2:56; 4. HC, Jake Riihinen (Nick Belich, Kanipes) 5:06; 5. V/MIB, Seitz (Bialke), 9:11 (pp); 6. HC, DeBoom (Jaiman Lamphere, Nic Versich), 13:57.

Second period — 7. V/MIB Seitz (Bialke, Cade Moreland), 3:53; 8. HC, Riihinen (Kanipes), 9:30.

Third period — 9. V/MIB, Seitz (Bo Zupetz, Moreland), 4:44 (pp); 10. HC, Tristan Birdsall, 9:03; 11. V/MIB Jack Zupetz (Jack Seitz, Moreland), 16:41.

Saves — Taylor Greenwalt, V/MIB, 33; Paxton Kriske, HC, 13, Christian Renskers, HC, 4.

Wisconsin Sectional 2

First Round

Chequamegon . 0-0-0—0

Ashland................. 4-4-2—10

First period — 1. Lane Mielke (Parker Bresette), 2:29; 2. Tyler Heino, 3:57; 3. Mielke (Eric Bochler), 8:25; 4. Bresette (Parker Meierotto), 13:54.

Second period — 5. Connor Olson (Trevor Lemieux, Heino), 3:14; 6. Bresette (Mielke, Meierotto), 9:51; 7. Sam Milanowski (Lemieux), 9:53; 8. Mielke (Bochler), 13:20.\

Third period — 9. Heino (Meierotto, Milanowski), 2:54; 10. Milanowski (Brandon Rusch, Heino), 16:34.

Saves — Brooklyn Hanson, CP, 2; Austin Schwilk, CP, 31; Chris Cholwek, A, 9; Brandon Hudson, A, 7.

ALPINE SKIING

Lake Superior All-Conference

Boys

First Team

Tyler Winberg, sr., Hermantown; Thomas Heren, soph., Cloquet; Thomas Borash, soph., Hermantown; Will Hanson, jr., Duluth Marshall; Dylan Salo, jr., Duluth Denfeld; Nathan Stojevich, sr., Duluth Denfeld.

Second Team

Jack Borash, fr., Hermantown; Austin Danelski, jr., Hermantown; Colter Hendrickson, soph., Cloquet; Matias Merten, gr. 7, Duluth Marshall; Gabriel Mahr, sr., Duluth Marshall; Jack McWilliams, gr. 7, Cloquet.

Girls

First Team

Kendra Winberg, soph., Hermantown; Ashley Winberg, soph., Hermantown; Kate Thickens, soph., Duluth Marshall; Olivia Eggert, jr., Hermantown; Lauren Carlson, gr. 7, Duluth Marshall; Anna Thickens, sr., Duluth Marshall.

Second Team

Kaelin Ogston, gr. 7, Duluth Marshall; Emma Lenarz, sr., Cloquet; Hailey Owens, jr., Cloquet; Anna Gunnelson, jr., Cloquet; Cassie Franzen, fr., Duluth Denfeld; Allecia Petrich, gr. 8, Hermantown.

BOYS SWIMMING

O'Brien Quad

At Hibbing

Teams

1. Hibbing, 459; 2. Mesabi East, 334; 3. Virginia, 256; 4. Eveleth-Gilbert, 178.

Individuals

200-yard medley relay — 1. Hibbing (Sam Iozzo, Anthony Stein, Riley Boehm, Mark Borland), 1:47.92; 2. Eveleth-Gilbert, 1:51.89; 200 freestyle — 1. Levi Jofs, ME, 1:57.42; 2. Evan Walker, H, 2:02.70; 200 individual medley — Ben Brunfelt, ME, 2:18.35; 2. Joe Iozzo, H, 2:23.62; 50 freestyle — 1. Boehm, H, 23.49; 2. Sam Hunt, ME, 23.52; 1-meter diving — Riley Pernat, H, 236.90; 100 butterfly — 1. Shane Johnson, EG, 58.53; 2. Brunfelt, ME, 1:00.56; 100 freestyle — S. Iozzo, H, 51.44; 2. Stein, H, 53.04; 500 freestyle — 1. Sebastian Sebunia, ME, 5:36.41; 2. Walker, H, 5:42.74; 200 freestyle relay — 1. Hibbing (S. Iozzo, Andrew Cook, Stein, Borland), 1:34.60; 2. Mesabi East, 1:34.71; 100 backstroke — 1. Boehm, H, 1:00.37; 2. Andrew Hoppe, H, 1:07.89; 100 breaststroke — 1. Hunt, ME, 1:07.57; 2. Robbie Licari, EG, 1:07.68; 400 freestyle relay — 1. Hibbing (Boehm, S. Iozzo, Hoppe, Borland), 3:35.84; 2. Mesabi East, 3:38.68.