Prep summaries

Saturday's Late Results

Aitkin.................... 24-27—51

Virginia................. 35-29—64

Aitkin — Wyatt Sanford 9, D.J. Haasken 5, Jeb Sanford 3, Garrett Westerlund 4, David Sanback 6, Hunter Moe 15, Caleb Curtiss 7, Spencer Jacobs 2. Totals 17 10-16 51.

3-point goals — Sanford 2, Westerlund, Sanback 2, Moe, Curtiss.

Virginia — Drew Aho 2, Nate Fink 4, Kody Lindgren 2, Max Carlson 14, Tom Norman 13, Ethan Youso 23, Bryce Kennedy 6. Totals 21 16-21 64.

3-point goals — Fink, Carlson, Norman 3, Youso.

Barnum................. 17-14—31

Legacy Christian... 17-21—38

Barnum — Kyle Kielty 5, Daniel Gilchrist 9, Braeden Hlavka 3, Reece Parks 3, Tyler Nynas 9, Colton Ziegler 2.

Legacy Christian Academy — Cole Bertsch 7, Josh Niessen 5, Lucas Nelson 17, Justin Demars 2, Josh Hinrichs 5, Caleb Darling 2.

Hinckley-Finlayson 99, International Falls 77

GIRLS BASKETBALL

Saturday's Late Results

Barnum................. 19-19—38

Legacy Christian... 24-22—46

Barnum — Britney Mike 3, Kaitlyn Skutevik 6, Bailey Wheeler 15, Emily Miletich 14.

Legacy Christian Academy — Mari Smitsdorff 15, Lauren Steffen 3, Cali Weddle 18, Jadyn Nelson 5, Lindsey Smitsdorff 5.

Hermantown......... 37-31—68

Zimmerman.......... 18-35—53

Hermantown — Sierra Bolen 14, Kylee Hren 2, Maddy Forster 7, Rachelle Johnson 2, Taylor Vold 2, Jordyn Thomas 18, Ellie Gamradt 23.

Zimmerman — Katie Jacob 3, Danielle Williams 9, Mikayla Pool 2, Demie Bond 13, Alyssa Dougherty 18, Ilea May 5, McKenna Upton 3.

St. Croix Central.... 14-24—38

Northwestern........ 15-15—30

St. Croix Central — Mikenna Laventure 5, Kolbi Juen 3, Abby Edelman 12, Mia Krogger 11, Claire Frankiewicz 7. Totals 13 9-12 38.

3-point goals — Laventure, Krogger, Frankiewicz.

Northwestern — Mackenzie Correll 3, Kassidy Friend 13, Katie Lundeen 14. Totals 13 2-2 30.

3-point goals — Correll, Friend.

Rice Lake 61, Ashland 34

BOYS HOCKEY

Saturday's Late Result

Cloquet-EC.............. 1-2-3—6

Roseau.................... 2-0-3—5

First period — 1. R, Nick Geroy (Bryden Stoskopf, Nathan Adrian), 3:37; 2. R, Trevor McMillin (Brandon Lund, Alec Severson), 9:21; 3. CEC, Ryan Bourgeault, 16:18.

Second period — 4. CEC, Landon Langenbrunner (Kade Bender, Gavin Rasmussen), 4:40 (pp); 5. CEC, Trevor Inman (Ryan Nelson), 15:43.

Third period — 6. R, Adrian (Bryce Johnson, Stoskopf), 2:29 (pp); 7. R, Aaron Huglen (Jonah Huglen), 2:49; 8. CEC, Inman, 4:29; 9. CEC, Brendan Durand (Dylan Johnson, Dane Stoyanoff), 7:49; 10. R, Alex Verbout (Lund), 10:40; 11. CEC, Johnson (Reid Davidson, Branden Matteen), 14:52.

Saves — Izaak Olson, R, 29; Dylan Langenbrunner, CEC, 26; Eric Newman, CEC, 7.

GIRLS HOCKEY

Saturday's Late Result

Section 7A Semifinals

Hibbing-Chisholm... 1-1-2—4

Moose Lake Area.... 1-0-0—1

First period — 1. MLA, Michaela Belanger (Ruby Mohelsky), 1:56; 2. HC, Mallorie Iozzo (Lilly Rewertz), 4:39.

Second period — 3. HC, Maria Gherardi, 13:03.

Third period — 4. HC, Katie Carpenter (Iozzo), 3:05; 5. HC, Lillian Rue (Iozzo, Allyson Brandt), 5:46.

Saves — Abby Edstrom, HC, 23; Maddy Gamst, MLA, 19.

BOYS SWIMMING

Saturday's Late Results

Taconite Invitational

Teams

1. Duluth, 275; 2. Mesabi East, 263.5; 3. Princeton, 207; 4. Eveleth-Gilbert, 186; 5. Chisago Lakes, 151.5; 6. Virginia, 106; 7. Duluth Marshall-Proctor, 94.

Individuals

1-meter diving — 1. Miles Rohrbaugh, D, 426.50; 2. Michael Reichhoff, D, 325.80; 200-yard medley relay — 1. Eveleth-Gilbert (Caleb Kelson, Robbie Licari, Josh Weston, Shane Johnson), 1:44.61 (meet record); 2. Mesabi East, 1:44.66; 200 freestyle — 1, Wyatt Lawrence, Prin, 1:53.80; 2, Charlie Kamper, DMP, 1:54.44; 200 individual medley — 1. Ben Brunfelt, ME, 2:13.16; 2. Jack Jarvela, D, 2:15.75; 50 freestyle — 1. Johnson, EG, 21.83; 2. Ryan Zelen, D, 22.50; 100 butterfly — 1. Nathan Radke, D, 58.83; 2. Josh Weston, EG, 59.31; 100 freestyle — 1. Johnson, EG, 47.97; 2. Levi Jofs, ME, 49.30; 500 freestyle — 1. Lawrence, Prin, 5:14.39; 2. Brunfelt, ME, 5:18.01; 200 freestyle relay — 1. Mesabi East (Sam Hunt, DeLage, Jofs, Brunfelt), 1:30.01 (meet record); 2. Eveleth-Gilbert, 1:33.58; 100 backstroke — 1. Kamper, DMP, 1:01.66; 2. C. Kelson, EG, 1:01.97; 100 breaststroke — 1. Hunt, ME, 1:04.69; 2. Joshua Falkowski, Chis, 1:06.69; 400 freestyle relay — 1. Princeton, 3:29.89; 2. Duluth, 3:32.53;