Births for Sept. 18, 2016

Pesonen Johnson, Jessica and John, girl, Isla Margaret.

CLOQUET

Aug. 29, 2016

Miller, Kaitlyn, and Ojibway, Cody, girl, Nyleah Wakinyan Ojibway.

DULUTH

Aug. 27, 2016

Nalabothula, Karuna, and Giripogu, Vinaya, twin boys, Sehon and Rehon Giripogu.

Aug. 30, 2016

Maki, Amber and Aaron, boy, Abel Michael-David.

Aug. 31, 2016

Aili, Jessica and Jeffrey, boy, Ruben Joel.

Sundberg, Lexi and Matt, boy, Niklas Kyle.

Sept. 3, 2016

Wanless, Theresa, and Curry, Jason, girl, Nova Jayde Curry.

Sept. 4, 2016

Wiederin, Maggie and Josh, girl, Cecily Charlotte.

ESKO

July 13, 2016

McMillen, Autumn, and Burt, Brandon, girl, Aubriella Lee Burt.

Sept. 3, 2016

Altrichter, Carrie and Benjamin, boy, Levi Dean.

HERMANTOWN

Aug. 30, 2016

Urshan, Justine and Jordan, boy, Ezekiel Benjamin.

PROCTOR

Sept. 3, 2016

Blackburn, Lynette and Michael, girl, Sienna Kinsley.

SAGINAW

July 10, 2016

Peterson, Courtney and Brandon, boy, Brayden Scott.

SUPERIOR

Aug. 29, 2016

Buncher, Olivia and Michael, boy, John August.

TWO HARBORS

Aug. 18, 2016

Berges, Jennifer, and Graden, Scott, twin girl and boy, Alma Lucia and Kristian Juul Graden.